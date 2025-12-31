Mercado da bola: veja mais novidades desta quarta (31). Neymar renova e Cruzeiro avança por Gerson

Último dia de 2025 é agitadíssimo nos bastidores. Camisa 10 fica no Peixe em 2026, pai de volante vê projeto positivo e Flu procura por Savarino / Crédito: Jogada 10

Mesmo no último dia de 2025, o mercado da bola não dá trégua e dá indícios que pode agitar ainda mais no início da temporada 2026. Quem se destacou foi Neymar, que acertou sua renovação com o Santos até o fim de 2026. Além disso, sonho de consumo do Cruzeiro, Gerson pode voltar ao Brasil após passagem apagada pelo Zenit. O pai e empresário do jogador, Marcão Silva, afirmou que está otimista pelo acerto entre as partes. Saiba mais detalhes das negociações no Jogada10. Renovou! Depois de longas negociações, Neymar, enfim, renovou contrato com o Santos até o fim de 2026. A expectativa inicial era contar com o atacante até o meio da próxima temporada. Contudo, ele ficará à disposição durante uma temporada completa em 2026. Além disso, o craque fica na Vila Belmiro até o fim da gestão de Marcelo Teixeira.

Com a renovação com Santos, Neymar agora começa o projeto para busca uma vaga na Seleção Brasileira. Sem jogar pelo Brasil desde 2023, o atacante precisa estar jogando bem e no radar da comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti. Gerson perto do Cruzeiro? Com foco em disputar a Copa do Mundo em 2026, Gerson, que defende o Zenit, da Rússia, pensa em retornar ao futebol brasileiro. Neste sentido, o Cruzeiro tem interesse em contratar o volante para a próxima temporada e já iniciou conversas. O empresário e pai do jogador, Marcos Silva, avalia a possibilidade de fechar o negócio e elogia projeto do clube celeste. “A gente está indo bem (nas negociações). É focar na Copa do Mundo, mas o projeto Cruzeiro é muito positivo para o Gerson. Ele é um jogador pretendido por muitos clubes brasileiros. Quando chega de férias, claro, todo mundo quer”, disse à Itatiaia. Flu procura por Savarino À procura de um meia que possa atuar pelos lados, o Fluminense procurou informações sobre o venezuelano Savarino, do Botafogo. A diretoria tricolor fez apenas contatos iniciais para saber a possibilidade e ainda não enviou qualquer possibilidade. O Alvinegro não pretende facilitar a negociação, mas o transfer ban força uma postura diferente no mercado da bola.

Palmeiras busca argentino Ainda tímido, o Palmeiras realizou uma consulta pelo meia argentino Martin Ojeda, do Orlando City (Estados Unidos). Em busca de um meia para a próxima temporada, o Verdão fez contatos com representantes do atleta de 27 anos nos últimos dias. A informação é do portal “Nosso Palestra”. Além da sondagem a Martín Ojeda, o volante argentino Leonel Pérez, de 21 anos, que atua pelo Huracán, também foi oferecido ao Palmeiras. O jogador, aliás, tem o mesmo grupo de representantes de Ojeda e desperta interesse de clubes italianos. Dupla foca em brasileiro do Braga Ativos no mercado, Atlético e Grêmio demonstraram interesse pela contratação do volante Vitor Carvalho, de 28 anos. O jogador, entretanto, pertence ao Braga, de Portugal, e vem sendo muito importante durante a temporada pelo time português. Ele tem contrato até 2028. A informação inicial, aliás, é do jornalista Rudy Galetti.

Santos afasta gigantes europeus O Santos pretende manter a promessa para as próximas temporadas. O clube recusou as propostas de Chelsea (Inglaterra) e Milan (Itália) pela contratação do lateral-esquerdo Souza, de 19 anos. Ambas as ofertas chegaram a pouco menos de 10 milhões de euros, valor considerado insuficiente pela diretoria santista, que avalia o jogador em pelo menos 12 milhões de euros (cerca de R$ 77,6 milhões na cotação atual). As informações são do site “Diário do Peixe”. Souza, afinal, se consolidou como titular ao longo da temporada, atuando em 29 partidas, com um gol marcado e duas assistências. O lateral, de apenas 19 anos, também recebeu elogios da comissão técnica liderada por Juan Pablo Vojvoda. Vai ficar no Flu? Sem espaço no Fluminense, Lezcano recebeu uma oferta do Cerro Porteño, do Paraguai. A proposta é de empréstimo, mas o Trioclor deseja ao menos recuperar o dinheiro investido, cerca de R$ 29,2 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador. Além disso, o meia não tem interesse em voltar ao futebol paraguaio.