Liverpool x Leeds: Onde assistir, escalações e arbitragem

Liverpool e Leeds iniciam nesta quinta-feira, 1/1, em Anfield, às 14h30 (de Brasília), o ano de 2026 no futebol inglês. Como é tradição no Campeonato Inglês, o primeiro dia do ano é de muito futebol e, além disso, o confronto é o complemento da rodada 19, repetindo o duelo da rodada 15, disputado em Leeds, que terminou empatado em 3 a 3. Assim, o jogo reúne dois times tradicionais em momentos distintos da temporada. Atual campeão, o Liverpool segue sendo uma potência mundial; no entanto, embora isso, não faz uma grande campanha até aqui, ocupando apenas o quarto lugar, com 32 pontos. Ainda assim, está bem atrás do líder Arsenal, que soma 45 pontos e já entrou em campo na rodada, goleando o Aston Villa, terceiro colocado, por 4 a 1. Por outro lado, os Reds vivem um bom momento, vindo de quatro vitórias consecutivas.

Já o Leeds, que conquistou o campeonato inglês três vezes — a última em 1991/92 —, tenta retomar o protagonismo. Depois de voltar à elite nesta temporada, ocupa apenas a 16ª colocação, com 230pontos, seis à frente do West Ham, primeiro time dentro da zona de rebaixamento (Z3). O jogo marca o duelo de goleiros brasileiros: Alisson, sempre referência do Liverpool nos últimos anos, e o ex-Botafogo Lucas Perri.

Onde assistir Disney+ e ESPN transmitem a partida a partir das 14h30 (de Brasília). Como chega o Liverpool O técnico Arne Slot afirma que, apesar de o time vir de quatro vitórias seguidas e sete jogos sem derrota, é preciso cautela diante do Leeds. Isso porque, há menos de um mês, no dia 6/12, o Liverpool chegou a vencer por 2 a 0, mas acabou cedendo o empate por 3 a 3 nos acréscimos. “Não prefiro passar por outro dia como aquele. Isso faz parte da vida no futebol: temos altos e baixos, e precisamos aceitar isso. O principal aprendizado foi que sofremos muito mais quando eles passaram a jogar com quatro atrás, mudando para o 4-3-3 nos últimos 20 minutos. Foi nesse momento que marcaram seus gols”, disse Slot.

Além disso, Slot tem um desfalque de peso: Salah, que está com a seleção do Egito na Copa Africana de Nações. Alexander Isak, uma das principais contratações da temporada, segue vetado pelo departamento médico. Por outro lado, o húngaro Szoboszlai, que cumpriu suspensão na rodada passada, retorna ao time. No meio-campo, Curtis Jones, titular nas últimas quatro partidas, parece ter conquistado a posição ao lado de Gravenberch como dupla de volantes. Assim, resta saber se Slot inicia o ataque com Gakpo ou se mantém Ekitike no time titular. Como chega o Leeds O técnico do Leeds, Daniel Farke, não contará com seu principal zagueiro, Joe Rodon, que sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo. Dessa forma, a zaga deve ser formada por Struijk e Bijol. No meio-campo, Ao Tanaka deve começar como titular.

No entanto, o grande destaque fica mesmo por conta do atacante Calvert-Lewin, que vem sendo muito importante para o Leeds nas últimas partidas. Com isso, sua presença está confirmada no esquema de Farke, que mais uma vez deve montar a equipe no 4-3-3.