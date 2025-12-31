Júnior Santos participa de jogo festivo e deve levar multa do Atlético

Atacante, que se recupera de uma lesão na coxa direita, não foi autorizado pelo Galo. Diretor do clube promete multa "severa"

Em recuperação de uma ruptura do tendão adutor da coxa direita, Júnior Santos esteve presente em jogo festivo na última terça-feira (30), em Feira de Santana, onde passa férias. No entanto, a postura do jogador não pegou bem nos bastidores do Atlético. O jogador, afinal, não recebeu autorização do clube para estar na partida e deve receber uma multa severa em seu contrato.

“Não consigo confirmar a veracidade do vídeo que está circulando. Ainda não sei se é verdade, também não conversei com o jogador. Mas, se o atleta tiver, de fato, jogado uma pelada, ele será severamente multado no seu contrato, porque está em processo de recuperação pelo Departamento Médico do clube, sem autorização de nenhum profissional do Atlético para tal atividade”, disse Paulo Bracks ao “ge”.