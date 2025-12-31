Júnior Santos participa de jogo festivo e deve levar multa do Atlético

Júnior Santos participa de jogo festivo e deve levar multa do AtléticoAtacante, que se recupera de uma lesão na coxa direita, não foi autorizado pelo Galo. Diretor do clube promete multa "severa"
Em recuperação de uma ruptura do tendão adutor da coxa direita, Júnior Santos esteve presente em jogo festivo na última terça-feira (30), em Feira de Santana, onde passa férias. No entanto, a postura do jogador não pegou bem nos bastidores do Atlético. O jogador, afinal, não recebeu autorização do clube para estar na partida e deve receber uma multa severa em seu contrato.
“Não consigo confirmar a veracidade do vídeo que está circulando. Ainda não sei se é verdade, também não conversei com o jogador. Mas, se o atleta tiver, de fato, jogado uma pelada, ele será severamente multado no seu contrato, porque está em processo de recuperação pelo Departamento Médico do clube, sem autorização de nenhum profissional do Atlético para tal atividade”, disse Paulo Bracks ao “ge”.
O atacante se machucou durante a vitória sobre o Mirassol em 27 de setembro, na Arena MRV. Desde então, não entrou mais em campo pelo Atlético. Ele passou por cirurgia para tratar de rompimento dos tendões adutor direito e reto abdominal, na região púbica.
Júnior Santos está em fase final do período de férias e tem reapresentação marcada para a próxima sexta-feira, na Cidade do Galo, assim como o restante do elenco. Em Belo Horizonte, não conseguiu ter grandes atuações em compração pelo Botafogo. Foram apenas dois gols e duas assistências em 28 jogos.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.