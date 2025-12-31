Fluminense faz contato por Savarino, do Botafogo

Fluminense faz contato por Savarino, do BotafogoVenezuelano, que teve 2025 complicado pelo Glorioso, é um dos remanescentes das conquistas do Brasileirão e da Libertadores
O Fluminense segue na busca por mais uma contratação para a temporada 2026. O Tricolor, assim, fez uma consulta ao Botafogo pelo meia Savarino. Ainda não houve avanço sobre uma possível proposta para fechar contrato com o venezuelano. A informação inicial é do “ge”.
A negociação não deve ser fácil para o Tricolor das Laranjeiras. Afinal, Savarino é um dos jogadores que se destacou pelo time de General Severiano em 2024, ano da conquista do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Entretanto, por causa do transfer ban, a diretoria alvinegra pode ser um pouco mais flexível. Porém, a proposta do Flu terá de ser positiva.
O Fluminense é mais um clube a se interessar por Savarino. Antes disso, São Paulo, Corinthians e Grêmio tentaram a contratação, porém, sem sucesso. A adaptação da família ao Rio de Janeiro, aliás, é um dos fatores que barrou negociação com outros clubes.
Por fim, Savarino foi um dos remanescentes das conquistas a seguir no Alvinegro em 2025, mas não conseguiu manter o desempenho. Lidou com lesões e terminou o ano com 48 partidas, sendo substituído constantemente por Davide Ancelotti. Apesar disso, o venezuelano se encaixa no modelo de jogo de Luis Zubeldía.
No momento, o Fluminense anunciou o zagueiro Jemmes, que estava no Mirassol. Além disso, já chegou a um acordo com Guilherme Arana, do Atlético. No entanto, ainda há pendências para o anúncio.