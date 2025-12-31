Fluminense faz contato por Savarino, do Botafogo

Venezuelano, que teve 2025 complicado pelo Glorioso, é um dos remanescentes das conquistas do Brasileirão e da Libertadores / Crédito: Jogada 10

O Fluminense segue na busca por mais uma contratação para a temporada 2026. O Tricolor, assim, fez uma consulta ao Botafogo pelo meia Savarino. Ainda não houve avanço sobre uma possível proposta para fechar contrato com o venezuelano. A informação inicial é do “ge”. A negociação não deve ser fácil para o Tricolor das Laranjeiras. Afinal, Savarino é um dos jogadores que se destacou pelo time de General Severiano em 2024, ano da conquista do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Entretanto, por causa do transfer ban, a diretoria alvinegra pode ser um pouco mais flexível. Porém, a proposta do Flu terá de ser positiva.