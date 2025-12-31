Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Feliz Ano Velho

Botafogo começa 2026 impedido de inscrever reforços, transmite falta de credibilidade ao mercado e alimenta incertezas para a próxima temporada
Feliz Ano Velho! Para não terminar o ano escrevendo sobre Calabar, a coluna acrescentaria algumas linhas à retrospectiva de 2025, com uma visão até otimista pela troca de Davide Ancelotti por Martín Anselmi no comando técnico da equipe. Mas o Botafogo sempre deixa o cronista de sobreaviso, afinal, não há descanso emocional para o plantonista que marcou errado no vestibular. Assim, o transfer ban da Fifa não passará batido nesta virada do dia 31 para o 32 de dezembro. Só falta, agora, o áudio vazado, esta instituição inabalável do universo preto e branco.

O Botafogo anunciou Almada em julho de 2024. Um ano e meio depois, o Alvinegro está impedido de registrar reforços nas próximas três janelas por não pagar 21 milhões de dólares (R$ 115 milhões) ao Atlanta United (EUA) pelo craque argentino, vendido ao Atlético de Madrid (ESP) por 30 milhões de euros, após passar, por empréstimo, no Lyon (FRA). O zagueiro Riquelme e o ponta Villalba, portanto, vão ter que esperar para vestir a camisa do Mais Tradicional.

Transfer ban é dano na imagem

Não há recesso forense ou “acordo costurado” que justifique esta falha administrativa e o atraso para honrar compromisso. O Glorioso argumenta que negocia com a franquia dos Estados Unidos para resolver o imbróglio o mais rápido possível. Até lá, porém, o Mais Tradicional, na figura de John Textor, perde credibilidade, transmite um recado ruim ao mercado e vê o projeto em xeque. A imagem da SAF fica arranhada e torna-se um prato cheio para os abutres da imprensa do 7 a 1, cuja única finalidade é detonar a SAF por esporte e negar os avanços.

Em dezembro de 2021, o Botafogo iniciou a mutação do modelo associativo para o de clube-empresa para amortizar dívidas e não passar por situações que humilham a torcida, como esta punição da Fifa. O Glorioso não é uma Sociedade Anônima do Futebol para criar passivos e estabelecer descontroles financeiros. Por isso, diante da gravidade, o botafoguismo não pode normalizar o transfer ban, ainda que ele caia na próxima segunda-feira (5).

Aos leitores desta coluna, desejo um 2026 espetacular, ainda que a próxima temporada do Botafogo seja um grande ponto de interrogação. O maior temor, neste momento, é sentir saudade de 2025.

*Esta coluna não reflete, necessariamente, a opinião do Jogada10.

