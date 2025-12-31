Botafogo começa 2026 impedido de inscrever reforços, transmite falta de credibilidade ao mercado e alimenta incertezas para a próxima temporada

O Botafogo anunciou Almada em julho de 2024. Um ano e meio depois, o Alvinegro está impedido de registrar reforços nas próximas três janelas por não pagar 21 milhões de dólares (R$ 115 milhões) ao Atlanta United (EUA) pelo craque argentino, vendido ao Atlético de Madrid (ESP) por 30 milhões de euros, após passar, por empréstimo, no Lyon (FRA). O zagueiro Riquelme e o ponta Villalba, portanto, vão ter que esperar para vestir a camisa do Mais Tradicional.

Feliz Ano Velho! Para não terminar o ano escrevendo sobre Calabar, a coluna acrescentaria algumas linhas à retrospectiva de 2025, com uma visão até otimista pela troca de Davide Ancelotti por Martín Anselmi no comando técnico da equipe. Mas o Botafogo sempre deixa o cronista de sobreaviso, afinal, não há descanso emocional para o plantonista que marcou errado no vestibular. Assim, o transfer ban da Fifa não passará batido nesta virada do dia 31 para o 32 de dezembro. Só falta, agora, o áudio vazado, esta instituição inabalável do universo preto e branco.

Transfer ban é dano na imagem

Não há recesso forense ou “acordo costurado” que justifique esta falha administrativa e o atraso para honrar compromisso. O Glorioso argumenta que negocia com a franquia dos Estados Unidos para resolver o imbróglio o mais rápido possível. Até lá, porém, o Mais Tradicional, na figura de John Textor, perde credibilidade, transmite um recado ruim ao mercado e vê o projeto em xeque. A imagem da SAF fica arranhada e torna-se um prato cheio para os abutres da imprensa do 7 a 1, cuja única finalidade é detonar a SAF por esporte e negar os avanços.

Em dezembro de 2021, o Botafogo iniciou a mutação do modelo associativo para o de clube-empresa para amortizar dívidas e não passar por situações que humilham a torcida, como esta punição da Fifa. O Glorioso não é uma Sociedade Anônima do Futebol para criar passivos e estabelecer descontroles financeiros. Por isso, diante da gravidade, o botafoguismo não pode normalizar o transfer ban, ainda que ele caia na próxima segunda-feira (5).

Aos leitores desta coluna, desejo um 2026 espetacular, ainda que a próxima temporada do Botafogo seja um grande ponto de interrogação. O maior temor, neste momento, é sentir saudade de 2025.

*Esta coluna não reflete, necessariamente, a opinião do Jogada10.