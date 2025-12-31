Ex-Corinthians e Vasco é suspenso por quatro anos por caso de doping

Léo Jabá, de 27 anos, testou positivo para orandrosterna e noretiocolanolona, consideradas anabolizantes, em duelo com o Timão pelo São Bernardo

O atacante Léo Jabá, de 27 anos, foi suspenso por quatro anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD). Revelado pelo Corinthians e com passagem pelo Vasco, o jogador testou positivo para duas substâncias no exame antidoping depois da partida do São Bernardo contra o Timão, no início de 2025. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o atleta estava suspenso preventivamente desde março e cumprirá os quatro anos até 16 de março de 2029. No momento, o atacante pode apresentar um recurso para a revisão do caso e tentar uma futura absolvição.