Ex-Corinthians e Vasco é suspenso por quatro anos por caso de doping

Ex-Corinthians e Vasco é suspenso por quatro anos por caso de dopingLéo Jabá, de 27 anos, testou positivo para orandrosterna e noretiocolanolona, consideradas anabolizantes, em duelo com o Timão pelo São Bernardo
O atacante Léo Jabá, de 27 anos, foi suspenso por quatro anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD). Revelado pelo Corinthians e com passagem pelo Vasco, o jogador testou positivo para duas substâncias no exame antidoping depois da partida do São Bernardo contra o Timão, no início de 2025. A informação é do portal “ge”.
Vale lembrar que o atleta estava suspenso preventivamente desde março e cumprirá os quatro anos até 16 de março de 2029. No momento, o atacante pode apresentar um recurso para a revisão do caso e tentar uma futura absolvição.
Substâncias encontradas
O exame encontrou as seguintes substâncias que violam o código antidopagem: orandrosterna e noretiocolanolona (consideradas anabolizantes). Dessa forma, na ocasião da suspensão preventiva, o São Bernardo e a defesa do jogador entraram com recurso com a contraprova do exame e documentos para evitar o gancho. O atleta, naquela época, divulgou um texto nas redes sociais.
“Fui surpreendido na última semana com a notificação de um exame antidoping positivo, e hoje a notícia veio a público. Diante disso, quero me manifestar com total transparência. Ao longo de quase 10 anos como atleta profissional, sempre respeitei as regras do futebol, jogando de forma limpa e honesta. Nunca fiz uso de qualquer substância para obter vantagem indevida sobre meus adversários e jamais compactuaria com algo que fosse contra a ética do esporte que tanto amo”, disse.
“Neste momento, estou em contato direto com meus advogados e com o clube, acompanhando de perto todos os trâmites para esclarecer o ocorrido. Além disso, sigo colaborando integralmente com a Autoridade de Controle de Dopagem durante toda a investigação, certo de que a verdade será esclarecida. Agradeço a todos que confiam no meu caráter e na minha trajetória dentro do futebol. Manterei vocês informados conforme o processo avançar”, completou.
Por fim, durante o período da suspensão preventiva, Léo Jabá jogou na Kings League, a liga de futebol de sete jogadores. O atacante, portanto, tem contrato com o São Bernardo até dezembro de 2026. O atacante também defendeu o Vasco e Vitória, além de times da Grécia e Portugal.
