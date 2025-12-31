Empréstimo prevê extensão por lesão, e Terans não retorna ao Fluminense no início de 2026

Empréstimo prevê extensão por lesão, e Terans não retorna ao Fluminense no início de 2026Tricolor conversa com o Peñarol para estender o vínculo de meia-atacante, que teve séria lesão em outubro, até o fim da próxima temporada
Com a reta final de 2025, o empréstimo de David Terans ao Peñarol, do Uruguai, se encerra, entretanto o jogador não deve retornar ao Fluminense para a próxima temporada. Isso porque o uruguaio sofreu uma grave lesão e está de fora dos gramados desde outubro. A informação é do portal “ge”.
Dessa forma, o acordo entre os clubes prevê extensão automática durante o período em que o jogador estiver em tratamento. Assim, o atleta deve permanecer em seu país de origem por pelo menos mais três meses.
De acordo com a legislação esportiva, quando um jogador se lesiona, o clube empregador tem a obrigação de renovar o contrato pelo período que é previsto para a recuperação completa. Em caso de empréstimo, é necessário assinar a extensão do vínculo por no mínimo três meses.
Desejo de permanência
Neste primeiro momento, Terans ficaria no clube uruguaio até março, entretanto há conversas para a prorrogação do empréstimo. O Peñarol deseja que o jogador permaneça até o fim de 2026, o que coincidiria com o fim de contrato com o Fluminense.
No segundo semestre de 2025, o atleta sofreu uma lesão grave no tendão de Aquiles esquerdo. Apesar do clube uruguaio não divulgar a previsão de retorno, a expectativa é que ele só volte a atuar em março de 2026. O jogador segue emprestado, e tal contrato prevê opção de compra ao fim do vínculo.
Por fim, Terans chegou ao Fluminense em janeiro de 2024, por R$ 14 milhões, após atuar pelo Pachuca, do México, no entanto não rendeu o esperado. O meia-atacante esteve presente em 17 partidas, fez um gol e deu uma assistência.
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar