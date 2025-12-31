Empréstimo prevê extensão por lesão, e Terans não retorna ao Fluminense no início de 2026

Tricolor conversa com o Peñarol para estender o vínculo de meia-atacante, que teve séria lesão em outubro, até o fim da próxima temporada

Com a reta final de 2025, o empréstimo de David Terans ao Peñarol, do Uruguai, se encerra, entretanto o jogador não deve retornar ao Fluminense para a próxima temporada. Isso porque o uruguaio sofreu uma grave lesão e está de fora dos gramados desde outubro. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o acordo entre os clubes prevê extensão automática durante o período em que o jogador estiver em tratamento. Assim, o atleta deve permanecer em seu país de origem por pelo menos mais três meses.