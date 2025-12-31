Corinthians repõe baixas no futebol com profissionais da confiança de Marcelo Paz

Para a área administrativa, Paz acertou a chegada de Thiago Ayres, que exercia o cargo de executivo de operações no Fortaleza. No Corinthians, ele passa a atuar como principal elo entre o departamento de futebol e as áreas jurídica, financeira e de recursos humanos, concentrando funções de organização interna e alinhamento entre setores.

O Corinthians promoveu mudanças no departamento de futebol após a chegada de Marcelo Paz, novo diretor-executivo do clube. O dirigente contratou profissionais com quem trabalhou no Fortaleza, clube do qual foi presidente e CEO, para repor saídas nos setores administrativo e logístico do Timão.

No setor de logística, o Corinthians contratou Júlio Manso, que trabalhava como supervisor no Leão do Pici. Ele ficará responsável pela estrutura logística do futebol, incluindo deslocamentos, planejamento de viagens e suporte operacional à equipe ao longo da temporada.

As contratações atendem à saída de dois profissionais. Um profissional é José Carlos Freitas Júnior, conhecido como Zeca, que deixará o clube para trabalhar no Internacional ao lado de Fabinho Soldado, antigo diretor-executivo. O outro é Hamilton Correia, que por sua vez, seguirá para o Cruzeiro. Ambos deixaram o clube por motivos pessoais. Marcelo Paz ainda tentou mantê-los no Corinthians, sem sucesso.

Experiência internacional pesou na indicação de Marcelo Paz ao Corinthians

Os substitutos chegam com experiência em operações internacionais, aspecto considerado relevante pelo Corinthians para 2026, temporada em que o clube disputará a fase de grupos da Libertadores. Thiago Ayres e Júlio Manso atuaram juntos na organização logística de jogos no Brasil e no exterior durante as campanhas do Fortaleza na Libertadores e na Sul-Americana, período que coincidiu com os 11 anos de Marcelo Paz à frente da gestão do clube nordestino.

Além das mudanças já confirmadas, o Corinthians avalia a criação de um cargo de gerente de futebol. Marcelo Paz não apresentou objeções à proposta, que será debatida com o presidente Osmar Stabile após a reapresentação do elenco para a temporada de 2026. Caso a ideia avance, a tendência é que um ex-jogador ocupe a posição.