Clube paraguaio faz proposta para Lezcano, do Fluminense

Cerro Porteño busca empréstimo, mas Tricolor não deve facilitar saída do meia, que não tem interesse em voltar ao Paraguai / Crédito: Jogada 10

O Cerro Porteño, do Paraguai, fez uma proposta de empréstimo ao Fluminense pelo meia Lezcano. No entanto, o Tricolor não deve facilitar a saída o jovem atleta. Para negociar, o clube deseja ao menos recuperar o dinheiro investido, cerca de R$ 29,2 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador. A informação é do “ge”. Além disso, o empresário do jogador segue com a mesma postura de dois meses atrás e já afirmou que neste momento Lezcano não deseja voltar ao Paraguai, logo deve permanecer no Fluminense. Assim, o camisa 18 se reapresentará no dia 2 de janeiro com o grupo que vai disputar as primeiras rodadas do Campeonato Carioca.