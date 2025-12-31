Clube paraguaio faz proposta para Lezcano, do Fluminense

Clube paraguaio faz proposta para Lezcano, do FluminenseCerro Porteño busca empréstimo, mas Tricolor não deve facilitar saída do meia, que não tem interesse em voltar ao Paraguai
O Cerro Porteño, do Paraguai, fez uma proposta de empréstimo ao Fluminense pelo meia Lezcano. No entanto, o Tricolor não deve facilitar a saída o jovem atleta. Para negociar, o clube deseja ao menos recuperar o dinheiro investido, cerca de R$ 29,2 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador. A informação é do “ge”.
Além disso, o empresário do jogador segue com a mesma postura de dois meses atrás e já afirmou que neste momento Lezcano não deseja voltar ao Paraguai, logo deve permanecer no Fluminense. Assim, o camisa 18 se reapresentará no dia 2 de janeiro com o grupo que vai disputar as primeiras rodadas do Campeonato Carioca.
O Fluminense contratou Lezcano por cinco milhões de dólares, aproximadamente, R$ 26 milhões. Ele, aliás, chegou em alta após grande desempenho pelo Libertad, no Campeonato Paraguaio.
Além de não ter oportunidades com Zubeldía, o meia também não convenceu Mano Menezes e Renato Gaúcho. O treinador argentino disse em algumas coletivas que considera que o paraguaio está atrás dos outros meio-campistas do Tricolor, mas entende que é um processo natural de adaptação.
A última vez que Lezcano entrou em campo foi no dia 20 de setembro, contra o Vitória, quando saiu do banco aos 32 minutos do primeiro tempo. Sem culpa, o jogador saiu no intervalo por conta da expulsão de Igor Rabello. Por fim, ele encerrou 2025 com 11 partidas, a maior parte delas saindo do banco de reservas nos minutos finais.