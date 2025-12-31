CBF define data e local da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Corinthians

Estádio Mané Garrincha, em Brasília, receberá a competição pela quarta vez desde o seu retorno / Crédito: Jogada 10

A Supercopa do Brasil de 2026, disputada entre Flamengo e Corinthians, acontecerá no dia 1º de fevereiro no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A CBF confirmou nesta quarta-feira (31) a data e o local do torneio que reúne os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil. Esta é a quarta vez que o torneio será disputado na capital federal. Por coincidência, o Flamengo esteve presente em todas. Inicialmente, o duelo estava previsto para o dia 24 de janeiro, abrindo o calendário nacional. Com a definição da nova data, as partidas das duas equipes nos estaduais serão remanejadas. O Flamengo enfrentaria a Portuguesa no dia 31 de janeiro, pelo Campeonato Carioca. O Corinthians, por sua vez, jogaria contra o Capivariano no dia 1º de fevereiro, pelo Paulistão.