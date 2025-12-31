CBF define data e local da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Corinthians

CBF define data e local da Supercopa do Brasil entre Flamengo e CorinthiansEstádio Mané Garrincha, em Brasília, receberá a competição pela quarta vez desde o seu retorno
A Supercopa do Brasil de 2026, disputada entre Flamengo e Corinthians, acontecerá no dia 1º de fevereiro no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A CBF confirmou nesta quarta-feira (31) a data e o local do torneio que reúne os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil. Esta é a quarta vez que o torneio será disputado na capital federal. Por coincidência, o Flamengo esteve presente em todas.
Inicialmente, o duelo estava previsto para o dia 24 de janeiro, abrindo o calendário nacional. Com a definição da nova data, as partidas das duas equipes nos estaduais serão remanejadas. O Flamengo enfrentaria a Portuguesa no dia 31 de janeiro, pelo Campeonato Carioca. O Corinthians, por sua vez, jogaria contra o Capivariano no dia 1º de fevereiro, pelo Paulistão.
A escolha de Brasília ocorreu após análise de diversas possibilidades. A entidade chegou a considerar locais no Nordeste, mas a condição dos gramados pesou contra essas opções. Rio de Janeiro e São Paulo também foram cogitados, mas a capital federal acabou sendo definida para sediar a partida. A informação é do “ge”.
Corinthians e Flamengo já se enfrentaram pela Supercopa do Brasil
Desde que a Supercopa do Brasil retornou ao calendário do futebol brasileiro, o Flamengo só não esteve presente em uma oportunidade: em 2024, quando Palmeiras e São Paulo disputaram o título. O clube carioca esteve presente nas edições de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2025, se sagrando campeão em três oportunidades (2020, 2021 e 2025).
O Corinthians, por sua vez, volta a disputar o torneio após 35 anos. A primeira e única aparição do Timão na competição ocorreu em 1991, quando enfrentou o mesmo Flamengo e saiu vencedor. Veja a seguir todos os campeões do torneio (com o campeão brasileiro à esquerda e o da Copa do Brasil à direita).
- 1990 – Vasco x Grêmio (Grêmio Campeão)
- 1991 – Corinthians x Flamengo (Corinthians Campeão)
- 2020 – Flamengo x Athletico-PR (Flamengo Campeão)
- 2021 – Flamengo x Palmeiras (Flamengo Campeão)
- 2022 – Atlético-MG x Flamengo (Atlético-MG Campeão)
- 2023 – Palmeiras x Flamengo (Palmeiras Campeão)
- 2024 – Palmeiras x São Paulo (São Paulo Campeão)
- 2025 – Botafogo x Flamengo (Flamengo Campeão)