Braithwaite conta bastidores da cobrança de dívida ao Grêmio

Atacante dinamarquês diz que vazamento da informação não partiu dele, que procurou encontrar soluções e projeta 2026 / Crédito: Jogada 10

Braithwaite se manifestou sobre cobrança ao Grêmio pelo pagamento de uma dívida milionária. Em carta nesta quarta-feira (31), o dinamarquês lamentou que o episódio tenha se tornado público, narrou bastidores do caso e projetou o ano de 2026. O débito do Tricolor Gaúcho com o jogador era de R$ 7 milhões. A informação é do “ge”. O débito referia-se ao pagamento de luvas (bônus de assinatura) acordadas na época da contratação do dinamarquês. A operação financeira ocorreu em etapas: nos últimos dias, o clube já havia depositado R$ 5 milhões na conta do atleta. Hoje, a diretoria liquidou o restante, transferindo os R$ 2 milhões faltantes e zerando a conta com o camisa 9.

Acordo descumprido Braithwaite revelou que aceitou um salário “baixo” no primeiro ano de clube. No entanto, o Grêmio descumpriu diversos acordos para resolver a pendência durante a gestão do presidente Alberto Guerra. “Para 2024, aceitei um salário muito baixo, com o entendimento de que parte dos meus vencimentos seria paga em parcelas em 2025. Confiei no destino, no projeto e nas pessoas. Essa foi a minha escolha, feita de boa-fé. Quando chegou o momento de pagar essas parcelas, apenas a primeira foi paga. A segunda, que vencia em abril, nunca chegou. Junto com meus agentes, procurei o clube repetidas vezes para encontrar uma solução. Confiei na palavra deles. O clube nos informou que também não conseguiria fazer o pagamento seguinte, mas propôs, por conta própria, um cronograma de pagamento. Aceitei as datas sugeridas por eles. Quando essas datas chegaram, o acordo foi descumprido”, disse o jogador. Advogados sem resposta Além disso, o atacante afirmou que seu advogado procurou a gestão do novo presidente, Odorico Roman, para tratar do assunto. No entanto, não houve retorno. “No dia 8 de dezembro, data da posse da nova gestão, meu advogado entrou em contato mais uma vez com o clube de forma respeitosa e cooperativa, buscando apenas clareza sobre o pagamento em atraso e o contrato pendente. Não houve resposta. No dia 10 de dezembro, uma terceira notificação formal – não por hostilidade, mas porque todas as outras alternativas haviam falhado”, complementou.

Além disso, o jogador fez questão de frisar que não se manifestou ou criticou a diretoria enquanto passava pelo momento. “Durante todo esse processo, nunca falei publicamente contra o clube. Nunca vazei informações. Nunca quis que o Grêmio fosse retratado como um clube que não honra seus compromissos, porque isso prejudica a capacidade do clube de atrair jogadores – e, no fim das contas, prejudica a todos, inclusive a mim. Minha ambição sempre foi conquistar títulos aqui. Então eu pergunto: aqueles que vazam informações seletivas percebem que estão prejudicando o clube que dizem proteger?”, ressaltou. Críticas? O jogador também comentou sobre possíveis críticas com relação a ele por conta da situação financeira do clube. Ele ressaltou que pode “carregar esse fardo”.

“Se as pessoas quiserem ficar com raiva de mim e me retratar como a causa dos problemas financeiros do clube, que seja. Eu posso carregar esse fardo”, disse antes de complementar. “Mas há uma questão mais profunda aqui. No futebol, existe uma tendência pouco saudável de transferir a responsabilidade por uma má gestão para os jogadores e de usar influência e vazamentos para virar os torcedores contra os próprios atletas. Eu não culpo os leitores nem os torcedores – as pessoas acreditam naquilo que lhes é dito”, complementou. 2026 Por fim, o dinamarquês relatou que entrou em campo diversas vezes sem estar 100% fisicamente até sofrer uma lesão grave no tendão de Aquiles, em setembro. Ele tem previsão de retorno em abril.