Botafogo recusa oferta de clube italiano por David Ricardo

Botafogo recusa oferta de clube italiano por David Ricardo

Alvinegro não aceita condições para negociar jogador com o Torino, que deve formalizar nova proposta nos próximos dias
Em meio à notícia sobre o transfer ban, o Botafogo vem recebendo sondagens e propostas por jogadores antes do início da temporada. Desta vez, o Torino formalizou uma oferta de empréstimo com opção de compra pelo zagueiro David Ricardo. No entanto, a diretoria alvinegra não aceitou os termos. A informação inicial é do “ge”.

Desta maneira, o clube de Turim tende a fazer nova investida por David Ricardo nos primeiros dias de 2026. Seria, aliás, a primeira oportunidade do jovem defensor ir para um clube da Europa.

David Ricardo chegou ao Botafogo em janeiro por US$ 1,8 milhão (R$ 11 milhões na cotação da época). O clube carioca conta com o zagueiro para próxima temporada. Entretanto, pode conversar em caso de uma proposta muito lucrativa.

Destaque no Sub-20, o jovem zagueiro David Ricardo recebeu chance no profissional do Ceará em 2022 e se consolidou na equipe. Em 2024, somou 46 partidas, com três gols e duas assistências. No total, foram 99 jogos com seis gols e três assistências. Já pelo Glorioso o zagueiro fez 29 jogos e marcou dois gols em sua primeira temporada pelo clube carioca.

