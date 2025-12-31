Botafogo recusa oferta de clube italiano por David Ricardo

Em meio à notícia sobre o transfer ban, o Botafogo vem recebendo sondagens e propostas por jogadores antes do início da temporada. Desta vez, o Torino formalizou uma oferta de empréstimo com opção de compra pelo zagueiro David Ricardo. No entanto, a diretoria alvinegra não aceitou os termos. A informação inicial é do “ge”.

Desta maneira, o clube de Turim tende a fazer nova investida por David Ricardo nos primeiros dias de 2026. Seria, aliás, a primeira oportunidade do jovem defensor ir para um clube da Europa.