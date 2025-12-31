Botafogo acredita na reversão do transfer ban e ressalta que “será muito ativo” no mercado

Veja a nota do Botafogo “Com relação à recente sanção da FIFA sobre transferências de atletas, o Botafogo informa que, nas últimas semanas, manteve conversas construtivas com representantes do Atlanta United, da MLS, em busca de um acordo relacionado ao caso de Thiago Almada. As conversas foram pausadas em razão do recesso de fim de ano e serão retomadas em breve. O Botafogo espera ter o tema resolvido antes do início ou logo no começo da janela de transferências. O Clube será muito ativo na contratação de jogadores em janeiro de 2026” Relembre o impasse entre Botafogo e Atlanta United que resultou no transfer ban O Botafogo acertou a contratação de Almada em julho de 2024. As partes acordaram o pagamento de 21 milhões de dólares. No entanto, o clube quitou apenas duas parcelas do total previsto. Em relação à forma de pagamento, o Botafogo sustenta que definiu, em junho de 2024, o parcelamento do valor ao longo de quatro anos. Segundo o clube, as parcelas seguiriam um cronograma estendido. Contudo, documentos apresentados pelo Atlanta United à Fifa indicam prazo para pagamento até 30 de junho de 2026.

Durante o processo, um impasse quase interrompeu a negociação. O Atlanta United exigiu que Almada renunciasse a 10% do valor da transferência. A legislação da liga prevê esse percentual ao atleta envolvido em negociações. Os advogados do jogador, no entanto, recusaram a exigência. Sem acordo, as partes buscaram alternativa para concluir o negócio. A Eagle Football Holding, empresa proprietária do Botafogo, assumiu a compra deste valor, correspondente a 2,1 milhões de dólares. Em seguida, a empresa passou a buscar o ressarcimento desse valor junto à liga responsável. Atualmente, as cobranças seguem por caminhos distintos. O Botafogo busca receber os 10% na Justiça dos Estados Unidos. Paralelamente, o Atlanta United cobra o valor integral da transferência na Fifa. Assim, o clube argumenta que existe débito pendente em outra instância.