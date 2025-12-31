Betinho Marques – O Galo é F#DA

Atlético é recorte da vida sem filtros. O Galo é a pior dor de cabeça, mas, graças a Deus, a gente tem cabeça / Crédito: Jogada 10

O Atlético, raiva, alegria, amor, ira, nunca, sempre, melhor música, praia em dia de sol, desabafo, desatino, chuva de paz, adrenalina, ocitocina, temporal, alagamento, tormento, não “guento”. O Atlético Kafunga, Everson, Mário de Castro, Guará. Mas o Atlético também Carini, Edson, Juninho, Ricardo Bueno. Ê, pesadelo! O Atlético aproxima a alma de Deus, mas já levou a gente para perto do portão dos mortos. Faz levantar, faz deitar, faz o café, o almoço e o jantar, mas deixa sem vida, desidrata, paralisa. O Atlético é a cura, mas é a ferida. É o beijo mais doce que vira tratamento de canal, visceral. É a vida, é o pão nosso, é o Pai Nosso de cada dia, mas que vive atormentado pela próxima notícia. O Atlético é assim: repetitivo, forte, presente na nossa estadia.

O Galo é a camisa surrada no carrinho do cara que cata a lata da sobrevivência. Aparece na boca do operário de obra na batida da laje. O Galo está na boca até do rival, que tenta não gritar por compromisso do não privilégio do DNA. Mas que usa o subterfúgio do “zoar” pra largar um Galo feliz quando a forma abre no meio da concretagem, sacanagem. Atlético é pra falar que é coisa séria, tipo: “vem cá, sô”. Galo é pra aliviar, para dar um “cheiro”, um carinho. Resumindo tudo: o Atlético é o erro, é o Rodrigo Fabri da nossa crença eterna nas pessoas, é aquele amigo que a gente confiou e “deu ruim”. Mas o Galo é a alma do Jorginho, desacreditado, e que ajudou mais a gente que um parente que viveu a vida toda “pertim”. Você lembra do Jorginho? Pois é! O Jorginho chegou velho e deu o tempero que faltou, exatamente igual àquele vizinho que já te arrumou dente de alho e sal no desespero. CAM, Galo, Atlético! O CAM é assim. É Galo na alegria, Ronaldinho, ilusão, magia, Castelo de Greyskull, proteção. Atlético é braveza. É o melhor sentimento, mas não fosse Jesus Cristo, tinha nos levado ao porão do inf#rno.

O Atlético é recorte da vida sem filtros, câmeras ligadas. São os poros expostos, genuínos, coloridos de preto e branco, cheios de tons humanos, sem linhas retinhas. Uma pedra de granito, linda, mas genuína, pesada, cheia de veios e marcas, com aquela mensagem da Copasa na rua: “em construção”. O número muda, o tempo se altera, a listra fica fina ou mais espessa, mas o branco e o preto dizem que o tudo e o nada são só uma questão de opinião. O Atlético é a dicotomia de sol e nublado, a verdadeira confusão do certo e do errado, da divisão da marmita solidária para o galista que não tem uma prata ao lado. O Galo é casa e desabrigo. É Atlético, o Atlético é Galo. O Atlético é F#da pro bom, mas o Galo é F#da pra acabar com a gente. O Galo é a pior dor de cabeça, mas, graças a Deus, a gente tem cabeça, tem enxaqueca e é Galo pra carvalho. Enfim, o Galo é F#da! E ser F#da é ser por inteiro. Vai começar 2026. Apertem os cintos. Vamos xingar e sorrir no ciclo sem fim. Hakuna Matata é legal, mas o Galo é F#da.