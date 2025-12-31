Atlético e Grêmio têm interesse em contratar volante do Braga

Vitor Carvalho, de 28 anos, é um dos nomes importantes do clube português, que pede 6 milhões de euros para liberar atleta

Apesar do interesse, Galo e Tricolor Gaúcho terão que desembolsar um valor razoável para contratar o brasileiro. O clube português, afinal, pede 6 milhões de euros (R$ 38,7 milhões) para liberar o atleta, porém nenhum dos dois clubes ainda apresentaram proposta.

Ativos no mercado, Atlético e Grêmio demonstraram interesse pela contratação do volante Vitor Carvalho, de 28 anos. O jogador pertence ao Braga, de Portugal, e vem sendo muito importante durante a temporada pelo time português. A informação inicial é do jornalista Rudy Galetti.

O movimento do Atlético ainda não passou de uma consulta sobre o jogador. Ainda de acordo com O Tempo, o jogador tem interesse em deixar a Europa e retornar ao Brasil, mas teria que ser para clubes grandes do futebol brasileiro. O jogador já recebeu consultas de diversos outros clubes do futebol brasileiro e do exterior.

Vitor Carvalho, porém, tem contrato com o Braga até junho de 2028. Nesta temporada, ele marcou dois gols em 15 jogos. Porém, o jogador está aberto a voltar ao futebol brasileiro neste momento. Além de sua posição de origem, Vitor também se demonstra polivante. Ele até chegou a jogar numa função de “líbero”, próximo aos zagueiros.

Revelado pelo Coritiba, Vitor Carvalho se transferiu para a Europa em 2020 para atuar no Gil Vicente, de Portugal. Ele está no Braga desde 2023 e, ao todo, soma cinco gols e três assistências em 96 partidas.