Arrascaeta, do Flamengo, supera Messi e é eleito o Rei da América

Ao todo, o uruguaio esteve presente em 64 partidas com a camisa rubro-negra em 2025, com 25 gols e 20 assistências. Além disso, foi campeão do Campeonato Carioca, da Supercopa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e da Copa Conmebol Libertadores. Ele também participou da decisão da Copa Intercontinental, mas os comandados do técnico Filipe Luís perderam para o Paris Saint-Germain na disputa por pênaltis.

Para finalizar um dos melhores anos de sua carreira, Giorgian De Arrascaeta é eleito o Rei da América. Nesse sentido, o jornal El País, responsável pelo prêmio, divulgou, nesta quarta-feira (31), os vencedores da disputa, e o meio-campista do Flamengo recebeu 179 votos de um total de 264 e ficou à frente de ninguém menos que Lionel Messi.

O argentino, por sua vez, disputou 49 partidas pelo Inter Miami, com 43 gols e deu 26 assistências. Dessa forma, a equipe conquistou o título da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, pela primeira vez, e Messi foi o melhor jogador da competição. Diante deste cenário, o hermano recebeu 39 votos, 140 a menos que Arrascaeta. Além de Messi, Adrián “Maravilla” Martínez, atacante do Racing, completou o “pódio” da premiação.

Treinador premiado

Cabe destacar que o Rubro-Negro também teve outro premiado. Filipe Luís venceu a eleição de melhor técnico do continente ao superar Gustavo Costas, do Racing, e Gustavo Alfaro, da seleção do Paraguai. Durante a temporada, o brasileiro venceu 48 jogos, empatou 16 e perdeu nove com o Flamengo.

Por fim, o jornal uruguaio El País concede o prêmio “Rei da América” desde 1986. Em 2024, quem ficou com a alcunha foi outro brasileiro, Luiz Henrique, que brilhou pelo Botafogo, nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão. Arrascaeta, por sinal, ficou em segundo lugar em 2022 e em terceiro em 2019, anos em que a equipe carioca conquistou a América.