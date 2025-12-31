Arias fala sobre interesse de clubes brasileiros e destaca prioridade: “Sempre é o Fluminense”

Colombiano tenta reencontrar bom futebol no Wolverhampton, lanterna da Premier League, mas é especulado para voltar a atuar no Brasil

“Sempre é o Fluminense. É um clube que eu e minha família temos carinho, consideramos nossa casa. Claro que não depende apenas de mim, depende do Fluminense, do clube”, disse à TNT Sports.

Desde que deixou o Fluminense, Jhon Arias ainda não conseguiu se firmar com a camisa do Wolverhampton, da Inglaterra , que está na lanterna da Premier League. Diante desse cenário, o colombiano tem despertado o interesse de alguns clubes brasileiros. Entretanto, apontou a sua prioridade caso volte a atuar no país: o Tricolor de Laranjeiras.

Até o momento, clubes como Cruzeiro, Flamengo, Fluminense e Vasco demonstraram interesse no jogador, de acordo com diversos portais. No entanto, o foco do colombiano é no futebol inglês para tentar ajudar o Wolves a reagir.

“Meu momento é aqui. Meu presente está aqui (no Wolverhampton), então estou 100% focado em fazer coisas boas aqui, fazer o melhor, porque sei o jogador que sou e o que posso fazer” completou o colombiano.

Por fim, em julho, o Fluminense vendeu Arias por uma operação com valor total de 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões na época da transferência) por 90% dos direitos. Com a camisa tricolor, o jogador deixou saudades, pois foi importante nas conquistas da Libertadores e da Recopa Sul-Americana, ao se transformar em ídolo.