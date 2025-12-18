Vídeo mostra assassinato de Pineida, ex-Fluminense, no Equador

Jogador do Barcelona (EQU) e esposa foram alvejados por dois homens de capacetes em frente a um açougue, em Guayaquil

Ex-jogador do Fluminense, Mario Pineida foi morto a tiros no Equador, na última quarta-feira (17). Uma câmera de segurança registrou o momento do assassinato, quando o atleta e sua mulher, Guisella Fernández, foram executados por dois homens que usavam capacetes. De acordo com a imprensa local, a mãe de Pineida também levou tiro, entretanto, sobreviveu.

O crime ocorreu em um açougue, onde Pineida estava acompanhado da família. Os homens chegaram ao estabelecimento, efetuaram os disparos e depois fugiram. Nas imagens também é possível perceber a presença de dois supostos funcionários do açougue, que tentam se proteger enquanto os criminosos atiram.