Vegetti demonstra confiança em título do Vasco e destaca força da torcida

O atacante Vegetti destacou o empate do Vasco com o Corinthians, em 0 a 0, na Neo Química Arena, pelo primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Para o Pirata, a postura do time fora de casa, aumenta a confiança pelo título. O atacante afirmou também que a equipe precisa ser gigante como a própria torcida.

“Não quero nem falar sobre isso, porque ainda falta 90 minutos. Mas a ambição e o sonho são muito grandes. Sofri muito quando a gente ficou de fora contra o Atlético-MG dentro de casa (2024), mas tudo acontece por algo. Eu sempre falo que o futebol é assim, ele dá a revanche. A gente tem a revanche agora, no próximo ano. Então o futebol é assim. Só tem que estar preparado. A gente demonstrou mais uma vez que está. O time quer estar do mesmo tamanho que a torcida, que é gigante, e o time tem que representar ela”.