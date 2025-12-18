Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco atinge marca de 70 jogos pela primeira vez em quase 15 anos

Última vez que isso aconteceu foi em 2011, quando conquistou a Copa do Brasil
O Vasco voltou a atingir a marca de 70 jogos na temporada. Pela primeira vez após 14 anos, o Cruz-Maltino voltou a completar 70 partidas em um ano. O Gigante da Colina, aliás, alcançou a marca no empate sem gols com o Corinthians, nesta última quarta-feira (17), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil.

A última vez que o Vasco atingiu a marca de 70 jogos numa temporada ocorreu em 2011. Na época, o Cruz-Maltino também chegou à final da Copa do Brasil. Desde então, chegou próximo ao atingir 67 partidas em três ocasiões, como em 2012, 2015 e 2018. Contudo, não bateu a marca de 70 partidas. Até 2025.

O fato da marca ter sido alcançada pela última vez aumenta a esperança dos vascaínos. Afinal, a última vez ocorreu justamente quando conquistou a Copa do Brasil. Na ocasião, o Vasco disputou 74 jogos e disputou Carioca, Brasileirão, Sul-Americana e, claro, a Copa do Brasil. Em 2025, o Cruz-Maltino encerrará a temporada com 71.

Após empatar o jogo de ida da final, o Vasco volta a campo no próximo domingo (21), às 18h (de Brasília), contra Corinthians, no Maracanã, pela partida de volta da Copa do Brasil. Os ingressos, aliás, já esgotaram. O vencedor conquista o título. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.

