Saúl se desculpa com torcida do Flamengo: “Falhei em momento importante”

Espanhol foi o primeiro a ter a cobrança defendida pelo goleiro Safonov na final do Intercontinental contra o PSG, na última quarta

O espanhol Saúl pediu desculpas à torcida do Flamengo por perder um dos pênaltis na final da Copa Intercontinental contra o PSG na última quarta-feira (17). Nesta quinta-feira (18), o meio-campista admitiu em suas redes sociais que ficou mal pela derrota, mas que também se sente orgulhoso pelo grupo rubro-negro.

“Sinceramente, ontem fiquei muito mal pela derrota. Mas também preciso dizer que me sinto muito orgulhoso de fazer parte do Flamengo e de dividir o vestiário com esses companheiros. Ontem eu falhei em um momento muito importante, sim. Mas desde então venho trabalhando mais do que nunca para dar ao Flamengo e à Nação o que eles merecem. Desculpa. “Uma vez Flamengo, sempre Flamengo”, escreveu o jogador.