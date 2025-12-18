São Paulo e Botafogo avançam em troca de jogadores sem custos financeiros

Clubes negociam operação baseada em empréstimos e buscam aliviar cenário econômico. Ferraresi é o nome mais próximo de deixar o Morumbis

O Tricolor paulista tem adotado postura discreta no mercado e mantém sob sigilo a lista de atletas desejados, especialmente por conta do assédio de outros clubes. Ainda assim, nos bastidores, agradam nomes como o lateral-direito Vitinho, o meia Savarino e o atacante Joaquín Correa, que são bem avaliados internamente.

São Paulo e Botafogo caminham para fechar uma negociação envolvendo troca de jogadores, em um acordo que não prevê movimentação financeira entre as partes. Diante das restrições orçamentárias enfrentadas por ambos os clubes, a alternativa encontrada foi estruturar a operação por meio de empréstimos, com valores de compra previamente fixados em contrato.

Do lado alvinegro, a negociação envolve um pacote de jogadores do São Paulo. O Botafogo tem interesse no zagueiro Nahuel Ferraresi, no volante Pablo Maia e no meia Rodriguinho. Todos seriam cedidos por empréstimo, com cláusulas que estabelecem valores para uma eventual compra definitiva.

Ferraresi é o mais próximo de trocar o São Paulo pelo Botafogo

Entre os três, Ferraresi aparece como o mais próximo de estar sendo confirmado no Rio de Janeiro. O defensor já acertou bases salariais e detalhes contratuais do novo vínculo. Com contrato com o São Paulo até dezembro de 2027, o venezuelano de 27 anos atua preferencialmente pelo lado direito da zaga, mas também acabou jogando como lateral-direito.

Em 2025, Ferraresi ganhou ainda mais visibilidade pelas atuações com a seleção da Venezuela. Pelo São Paulo, disputou 48 partidas na temporada, contribuindo com quatro assistências. Desde que chegou ao clube, em 2022, soma 85 jogos, um gol e seis passes para gol.

Pablo Maia, por sua vez, está sendo visto como um jogador de grande potencial, mas teve seu rendimento impactado por lesões nas duas últimas temporadas. Mesmo assim, o volante de 23 anos já despertou interesse de clubes europeus em janelas anteriores. Já Rodriguinho, de 21 anos, vem sendo tratado como aposta de futuro. Em 2025, o meia participou de 28 partidas pelo time principal.