Santos planeja reintegrar Miguelito e aposta em retorno como reforço para 2026

Meia boliviano se reapresenta em janeiro, após destaque nas Eliminatórias, e deve ganhar espaço no elenco de Juan Pablo Vojvoda / Crédito: Jogada 10

O Santos trabalha com a expectativa de contar com Miguelito no início da temporada 2026. O meia de 21 anos já foi comunicado de que estará presente na reapresentação do elenco, marcada para o dia 2 de janeiro, no CT Rei Pelé, e participará normalmente da pré-temporada. A ideia da diretoria santista é tratar o retorno do boliviano como um reforço interno para o começo do trabalho comandado por Juan Pablo Vojvoda. Em meio a um cenário financeiro delicado, o clube vê na recuperação de ativos do próprio elenco uma alternativa importante para fortalecer o grupo.

Revelado pelas categorias de base do Peixe, Miguelito nunca conseguiu se firmar no time principal, apesar do investimento e da expectativa criados em torno de seu futebol. Ainda assim, o desempenho recente com a seleção boliviana recolocou o jogador no radar do mercado e também nos planos do Santos. Miguelito fez um bom 2025 Emprestado ao América-MG, o meia foi um dos grandes nomes das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Miguelito terminou o qualificatório como vice-artilheiro, com sete gols marcados, apenas um a menos que Lionel Messi. A Bolívia, inclusive, garantiu vaga na repescagem mundial, marcada para março, e mantém vivo o sonho de disputar o Mundial. A boa fase despertou o interesse de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e também de uma equipe da Turquia, que procuraram o Santos para discutir um novo empréstimo. Além disso, uma proposta de compra vinda do futebol búlgaro chegou a ser apresentada, mas acabou recusada pela diretoria alvinegra. Internamente, o entendimento é de que Miguelito merece uma nova oportunidade, ao menos no início da temporada. A tendência é que o jogador seja observado de perto no Campeonato Paulista, competição vista como fundamental para testes e ajustes no elenco.