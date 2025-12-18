Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

River Plate faz sondagem por Aníbal Moreno, do Palmeiras

Clube argentino monitora volante, mas Verdão só cogita negociação mediante proposta considerada satisfatória
O Palmeiras analisa com cautela o futuro de Aníbal Moreno e já recebeu consultas de clubes interessados no meio-campista. Entre eles está o River Plate, da Argentina, que fez contatos iniciais, embora as conversas ainda estejam em estágio preliminar e longe de qualquer definição.

Contratado no fim de 2023 ao Racing (ARG) por 7 milhões de dólares (R$ 34,4 milhões à época), Aníbal chegou com status de reforço importante. Em 2025, alcançou um dos pontos altos da carreira ao ser convocado para a seleção argentina. Contudo,  encerrou a temporada em baixa no Verdão, perdendo espaço e figurando com frequência entre os reservas.

A diretoria alviverde considera o investimento feito e entende que só abrirá negociação se houver uma compensação financeira relevante. Aos 26 anos, o camisa 5 soma 117 partidas pelo Palmeiras e, caso não surja uma proposta que atenda às expectativas do clube, a tendência é que ele se reapresente normalmente para a pré-temporada na Academia de Futebol.

Internamente, o elenco conta com outras opções para a função. Emiliano Martínez, contratado em 2025 como um dos 12 reforços da temporada, está sendo visto como peça importante e tem permanência projetada para 2026. Além disso, Bruno Fuchs, que chegou do Atlético-MG, surge como alternativa para atuar de forma improvisada no setor.

Se uma eventual saída de Aníbal Moreno se concretizar, o Palmeiras admite a possibilidade de ir ao mercado. Nesse cenário, o perfil buscado seria de um volante com características mais defensivas, atuando como primeiro homem de meio-campo, alinhado ao modelo de jogo da comissão técnica para a próxima temporada.

