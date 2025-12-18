Revés do Flamengo para o PSG faz Globo ultrapassar 40 pontos de audiência

O resultado negativo do Flamengo nos pênaltis para o PSG, na decisão do Mundial de Clubes, permitiu uma proeza simbólica para a Globo. Afinal, a emissora atingiu a sua maior audiência em 2025, especificamente no Rio de Janeiro. De acordo com os números da coluna “F5”, da “Folha de São Paulo”, o grupo de comunicação conquistou 38 pontos de média. Além de 44 pontos em seus melhores momentos.

O feito também representa a maior visibilidade em TV aberta na cidade. O canal alcançou o pico também durante a disputa de pênaltis. Ao mesmo tempo, Band e SBT chegaram a ter zero ponto. Em São Paulo, as estatísticas também mostraram rendimento positivo. Afinal, a decisão entre o Rubro-Negro e o Paris Saint-Germain teve 18 pontos de média. Já no auge, foram 22 pontos na região da Grande São Paulo durante as penalidades. Vale ressaltar que cada ponto de audiência representa 199 mil telespectadores.