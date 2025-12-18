Rayan convoca torcida e projeta título no Maracanã: “Vamos conquistar lá”

Atacante tem gol anulado em Itaquera, mas exalta ingressos esgotados e aposta na força do Maracanã para levantar a taça no domingo / Crédito: Jogada 10

O jovem Rayan deixou o gramado da Neo Química Arena, na noite desta quarta-feira (17), carregando a responsabilidade de quem quase decidiu a primeira final da Copa do Brasil. O atacante foi o protagonista do lance mais agudo do empate em 0 a 0 entre Corinthians e Vasco, ao balançar as redes ainda no primeiro tempo, mas ver o gol anulado por impedimento. Longe de demonstrar abatimento pelo lance invalidado, o jogador assumiu o discurso de liderança e projetou a decisão para o Rio de Janeiro com otimismo inabalável. Na saída de campo, a joia vascaína ignorou a pressão de Itaquera e focou na atmosfera que o aguarda no jogo de volta. Ciente de que a torcida cruz-maltina esgotou a carga de ingressos para o duelo decisivo em tempo recorde, Rayan tratou o Maracanã como o trunfo final para a conquista.