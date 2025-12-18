Palmeiras anuncia compra de Bruno Fuchs e garante zagueiro até 2029

Defensor chegou emprestado ao Verdão, em troca envolvendo Caio Paulista e agora assina com o Alviverde de forma definitiva / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras oficializou nesta quinta-feira (18/12) a aquisição em definitivo do zagueiro Bruno Fuchs. Emprestado pelo Atlético-MG desde o início da temporada, o defensor teve os direitos econômicos comprados pelo Verdão e assinou contrato válido até o fim de 2029. A negociação envolveu o exercício da opção de compra prevista no acordo entre os clubes, avaliada em cerca de 4 milhões de dólares, aproximadamente R$ 22,1 milhões na cotação atual. Satisfeito com a permanência, Fuchs destacou a realização pessoal de seguir no clube paulista e projetou a próxima temporada com foco em conquistas coletivas.

“Era uma meta pessoal durante o ano: mostrar serviço, ajudar o Palmeiras da melhor forma e permanecer aqui por muitos anos. Felizmente consegui e agora para 2026 espero que as nossas metas coletivas sejam alcançadas. É o que sonhamos, é meu objetivo também e estou muito feliz mesmo”, afirmou o jogador. Embora tenha enfrentado momentos de oscilação e algumas falhas individuais ao longo do ano, o zagueiro conseguiu ganhar espaço em um sistema defensivo que já contava com Gustavo Gómez e Murilo como pilares. A adaptação, segundo ele, foi facilitada pelo ambiente interno e pelo respaldo recebido desde a chegada. “Me adaptei muito bem, o próprio grupo ajuda com que a adaptação seja rápida. A comissão técnica me abraçou, teve carinho comigo, me ajudou quando eu precisei e eu tento da melhor forma retribuir dentro de campo. Sem contar a energia que a torcida passa. Desde que cheguei, me senti abraçado por eles e foi um bom casamento. Estou realizado de jogar no Palmeiras e espero poder cumprir meu contrato até 2029 pelo menos e, quem sabe, seguir ainda mais”, completou o defensor. Bruno Fuchs virou ”coringa” no Palmeiras Além de atuar como zagueiro, Fuchs também atuou em outras funções. Em determinados momentos, chegou a formar a dupla de zaga mesmo com os titulares disponíveis e, no segundo semestre, passou a ser alternativa como segundo volante, suprindo as quedas de rendimento de Aníbal Moreno e Emiliano Martínez.