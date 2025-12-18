Oficial atualiza estado de saúde da mãe de Pineida, ferida em ataque que matou o jogador

Assassinato ocorreu na última quarta-feira (17) em meio ao crescente números de crimes contra atletas de futebol no Equador

O temor aumentou no futebol equatoriano após a morte do lateral-esquerdo Mario Pineida , de 33 anos, que defendia o Barcelona de Guayaquil. Segundo informações, o atleta estava em um açougue no momento em que se tornou vítima de um ataque armado junto à esposa, que também não resistiu. A mãe do jogador acabou ferida, mas não corre risco de vida.

Informações locais indicam que o jogador estava acompanhado apenas da esposa e da mãe no momento do crime. Ferida, a vítima recebeu atendimento médico, segue em observação, mas fora de risco. A Polícia Nacional do Equador segue atualizando o caso.

De acordo com as autoridades, o crime teve características de execução e está sendo tratado como premeditado. Pineida e sua esposa estavam no em um açougue no bairro Samanes 4, na zona norte da cidade de Guayaquil, quando pistoleiros chegaram e efetuaram diversos disparos. Agentes encontram o corpo do atleta caído em frente ao local, e o da mulher em uma rua próxima.

A perícia aponta que a localização dos corpos reforça a hipótese de uma ação planejada e rápida, mas ainda trabalha para determinar o número de tiros. Há, ainda, a análise da trajetória dos projéteis.