Oficial atualiza estado de saúde da mãe de Pineida, ferida em ataque que matou o jogador

Oficial atualiza estado de saúde da mãe de Pineida, ferida em ataque que matou o jogadorAssassinato ocorreu na última quarta-feira (17) em meio ao crescente números de crimes contra atletas de futebol no Equador
O temor aumentou no futebol equatoriano após a morte do lateral-esquerdo Mario Pineida, de 33 anos, que defendia o Barcelona de Guayaquil. Segundo informações, o atleta estava em um açougue no momento em que se tornou vítima de um ataque armado junto à esposa, que também não resistiu. A mãe do jogador acabou ferida, mas não corre risco de vida.
Informações locais indicam que o jogador estava acompanhado apenas da esposa e da mãe no momento do crime. Ferida, a vítima recebeu atendimento médico, segue em observação, mas fora de risco. A Polícia Nacional do Equador segue atualizando o caso.
De acordo com as autoridades, o crime teve características de execução e está sendo tratado como premeditado. Pineida e sua esposa estavam no em um açougue no bairro Samanes 4, na zona norte da cidade de Guayaquil, quando pistoleiros chegaram e efetuaram diversos disparos. Agentes encontram o corpo do atleta caído em frente ao local, e o da mulher em uma rua próxima.
A perícia aponta que a localização dos corpos reforça a hipótese de uma ação planejada e rápida, mas ainda trabalha para determinar o número de tiros. Há, ainda, a análise da trajetória dos projéteis.
Revelado no futebol equatoriano, Mario Pineida também teve passagem pelo futebol brasileiro, onde atuou pelo Fluminense. Já estava no Barcelona de Guayaquil, um dos clubes mais tradicionais do país, há um período e fazia parte do elenco principal.
Saúde da mãe de Pineida
O coronel Edison Palacios, chefe de um dos distritos da Polícia Nacional, detalhou a situação da mãe do atleta. Segundo ele, apesar do impacto do ocorrido, o quadro de saúde encontra-se estável.
“A mulher sofreu um ferimento leve na cabeça. Recebeu atendimento dos paramédicos e está fora de perigo”, afirmou o oficial.
Siempre tendrás un lugar especial en el barcelonismo, Marito, te lo ganaste por todo ese
