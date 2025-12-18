Nutricionista revela boicote interno em ambiente hostil no Real Madrid: “Tinha medo”

Itziar González afirmou ter enfrentado perseguição no clube, após passagem que terminou em "desgaste emocional" e "processo judicial" / Crédito: Jogada 10

Contratada para auxiliar o Real Madrid com uma sequência de lesões, a especialista em nutrição e esportes Itziar González de Arriba afirmou ter enfrentado um ambiente de hostilidade e perseguição no clube. Em entrevista, a profissional relatou que sua passagem pela equipe terminou em desgaste emocional, afastamento forçado das atividades e com processo judicial.

Formada em fisioterapia, osteopatia, nutrição, nutrigenômica e química, Itziar chegou ao clube após trabalhos com Dani Carvajal e Rodrygo, que lidavam com problemas físicos recorrentes. Segundo ela, o convite partiu diretamente do presidente Florentino Pérez, ainda na temporada 2021-22. “Pelo que sei, foi o presidente quem pediu ao Serviço Médico para me enviar para lá. Depois de experiências ruins com serviços médicos de outros clubes, eu disse não, mas insistiram por se tratar de um pedido do presidente”, disse ao jornal Marca. Intromissão do departamento médico Naquele primeiro período, apenas Carvajal e Rodrygo aceitaram seguir o trabalho proposto. De acordo com Itziar, outros jogadores demonstraram interesse, mas foram desencorajados pela equipe médica.

“Alguns jogadores me disseram que gostariam de começar comigo, mas os médicos disseram para eles nem pensarem nisso”, prosseguiu. “Teve essa intromissão”, completou. Itziar retomou o vínculo com o clube em 2023 e, novamente, em outubro de 224, após nova lesão de Carvajal. Na ocasião, aceitou retornar em um modelo híbrido — dividindo a semana entre presença em Valdebebas e trabalho remoto. Vale pontuar que recebeu garantias de respaldo institucional para isso. “Disseram-me do pedido pessoal do presidente e que ele garantiria que os médicos me deixassem trabalhar. Além disso, que me respeitassem. Vim com o único propósito de fazer meu trabalho bem feito, para que Florentino pudesse se orgulhar”.

Mas e na prática? A especialista relata que encontrou um cenário oposto ao que fora prometido. Desde o primeiro dia, ela afirma ter se repetido o isolamento por parte do Serviço Médico do clube. “Criaram um ambiente hostil desde o primeiro minuto. Disseram que eu estava ali por capricho do presidente, mas que sabiam como manipulá-lo e iriam convencê-lo de que eu era louca para me demitir”, contou.

Itziar ainda revelou que não houve apresentação formal à equipe médica e, além disso, teve solicitações de reuniões ignoradas. Ela contou que passou a receber ordens contraditórias nesse ínterim, sempre atribuídas ao presidente. “Diziam para eu me esconder e não fazer nada. Depois, o próprio presidente vinha e me dizia exatamente o contrário: que eu implementasse meu método. Ele queria que eu cuidasse do buffet, das viagens, dos suplementos e criasse dietas personalizadas”.