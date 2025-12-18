Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Milan assina primeiro contrato profissional com filho de Ibrahimovic

Aos 17 anos, meio-campista segue os passos de Zlatan e passa a integrar o projeto Milan Futuro
Vincent Ibrahimovic, aos 17 anos, deu um passo importante na carreira ao assinar seu primeiro contrato profissional com o Milan. O jovem meio-campista segue os passos do pai, Zlatan Ibrahimovic, e do irmão mais velho, Maximilian, mantendo viva a ligação da família com o clube italiano.

Em comunicado oficial divulgado nesta quinta-feira (18), o Milan celebrou o acerto com o caçula da família.

“O AC Milan tem o prazer de anunciar que Vincent Zlatan Seger Ibrahimovic assinou seu primeiro contrato profissional. O atleta fará parte do projeto Milan Futuro, voltado à formação e ao desenvolvimento de jovens talentos”, informou o clube.

Dessa maneira, a presença dos Ibrahimovic em Milão continua a crescer. Depois da trajetória marcante de Zlatan e da chegada de Maximilian, de 19 anos, ao futebol profissional, agora é Vincent, nascido em 2008, quem passa a integrar oficialmente os quadros do clube.

Ídolo histórico do Milan, Zlatan vestiu a camisa rossonera por cinco temporadas, em duas passagens distintas, entre 2010 e 2012 e de 2020 a 2023. Dessa maneira, foram 163 partidas disputadas e participação decisiva nas conquistas da Serie A em 2011 e 2022. Já Maximilian assinou contrato profissional em 2024 e segue atuando nas categorias de base do clube, atual vice-líder do Campeonato Italiano.

Vincent Ibrahimovic

Vincent atua nas categorias de base desde 2022 e, no ano seguinte, acabou sendo convocado pela primeira vez para a seleção sueca sub-15.

Por fim, o meio-campista já se destacou em competições de base e usará a camisa 11, número que se tornou símbolo da história do pai no Milan.

