Milan assina primeiro contrato profissional com filho de Ibrahimovic

Aos 17 anos, meio-campista segue os passos de Zlatan e passa a integrar o projeto Milan Futuro / Crédito: Jogada 10

Vincent Ibrahimovic, aos 17 anos, deu um passo importante na carreira ao assinar seu primeiro contrato profissional com o Milan. O jovem meio-campista segue os passos do pai, Zlatan Ibrahimovic, e do irmão mais velho, Maximilian, mantendo viva a ligação da família com o clube italiano. LEIA MAIS: Mbappé fica a um gol de igualar recorde de Cristiano Ronaldo no Real Madrid

Em comunicado oficial divulgado nesta quinta-feira (18), o Milan celebrou o acerto com o caçula da família. “O AC Milan tem o prazer de anunciar que Vincent Zlatan Seger Ibrahimovic assinou seu primeiro contrato profissional. O atleta fará parte do projeto Milan Futuro, voltado à formação e ao desenvolvimento de jovens talentos”, informou o clube. Dessa maneira, a presença dos Ibrahimovic em Milão continua a crescer. Depois da trajetória marcante de Zlatan e da chegada de Maximilian, de 19 anos, ao futebol profissional, agora é Vincent, nascido em 2008, quem passa a integrar oficialmente os quadros do clube. Ídolo histórico do Milan, Zlatan vestiu a camisa rossonera por cinco temporadas, em duas passagens distintas, entre 2010 e 2012 e de 2020 a 2023. Dessa maneira, foram 163 partidas disputadas e participação decisiva nas conquistas da Serie A em 2011 e 2022. Já Maximilian assinou contrato profissional em 2024 e segue atuando nas categorias de base do clube, atual vice-líder do Campeonato Italiano.