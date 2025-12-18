Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mbappé fica a um gol de igualar recorde de Cristiano Ronaldo no Real Madrid

Atacante francês chegou a 58 gols em 2025 e pode alcançar marca histórica no duelo contra o Sevilla pelo Espanhol
Kylian Mbappé está muito próximo de alcançar uma marca histórica no Real Madrid, que atualmente pertence a Cristiano Ronaldo.

Na vitória apertada por 3 a 2 sobre o Talavera, na última quarta-feira (17), pelas oitavas de final da Copa do Rei, o atacante francês marcou duas vezes e chegou a 58 gols em 2025 com a camisa merengue.

Dessa maneira, Mbappé ficou a somente um gol de igualar o recorde de mais gols em um ano civil pelo Real Madrid. A marca é de Cristiano Ronaldo, que balançou a rede 59 vezes em 2013 — um número que pode finalmente ser alcançado, ou até superado, doze anos depois.

O francês terá uma última chance para atingir o feito. Até o fim do ano, o time merengue ainda enfrenta o Sevilla, no próximo sábado (20), em duelo válido pela 17ª rodada de La Liga.

