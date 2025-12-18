Maycon admite jogo lento do Corinthians e destaca confiança partida da volta

O volante Maycon explicou que o time teve dificuldades para aplicar aquilo que tinha planejado para a partida. Entretanto, o capitão corinthiano está confiante de que a equipe tem a força necessária para conseguir o resultado fora de casa.

O Corinthians não conseguiu aproveitar o fator casa para sair em vantagem na decisão da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (17), o Timão ficou no empate sem gols contra o Vasco e precisará de uma vitória no Maracanã para se sagrar campeão.

“A gente se preparou para um tipo de jogo e não conseguimos aplicar a nossa ideia. A equipe do Vasco veio numa proposta que conseguiu sucesso hoje. A nossa equipe tem uma capacidade muito boa de conseguir chegar lá no Rio de Janeiro e conquistar esse título. A gente tem que manter a cabeça tranquila, não era o resultado que a gente queria dentro de casa, gostaríamos de levar uma vantagem. Mas nossa equipe é forte e sabemos que podemos chegar lá e fazer um grande resultado”, afirmou.

Maycon admitiu que o Corinthians esteve um pouco lento na criação de suas jogadas. Além disso, o volante apontou detalhes que o time ficou devendo na partida e que precisam ser corrigidos para o duelo no Maracanã

“Falar em receio é uma palavra complicada. Tentamos propor o jogo, nossa equipe foi um pouco lenta, temos que corrigir isso. Precisamos ter outras soluções, temos que atacar a profundidade, jogar nas entrelinhas. Tivemos um pouco de dificuldade nisso hoje. Mas agora temos três dias para se preparar para uma grande decisão e eu tenho convicção que a gente pode chegar lá e ganhar o título”, ressaltou.