Mariana Gross brinca sobre Flamengo ao compartilhar caso da vida pessoal

Âncora do RJTV e uma das referências rubro-negras da Globo, a jornalista relatou sobre um procedimento que precisou fazer recentemente / Crédito: Jogada 10

Das maiores referências rubro-negras da Globo, a jornalista Mariana Gross usou as redes sociais para dividir uma experiência pessoal delicada e, ao mesmo tempo, tranquilizadora. Âncora do RJTV, a comunicadora passou por uma cirurgia no coração após o diagnóstico de prolapso da válvula mitral. Em vídeo publicado recentemente, ela explicou que a condição a acompanha desde o nascimento. Também relatou que procedimento foi bem-sucedido e já está recuperada, inclusive brincou sobre o Flamengo.

Gross contou que sempre acompanhou o problema de perto, por meio de exames de rotina, e nunca teve maiores impactos. No entanto, avaliações médicas mais recentes apontaram a necessidade de intervenção cirúrgica como medida preventiva para preservar sua saúde. “É uma condição comum, muita gente tem. Muita gente vive uma vida inteira com isso”, explicou a jornalista. Decisão e temor pela cirurgia A apresentadora detalhou que a decisão pela cirurgia ocorreu de forma gradual e planejada, após orientação médica. De acordo com com Gross, o acompanhamento anual permitiu que todo o processo fosse conduzido com cautela. “Ao longo dos anos, eu sempre acompanhei com exames anuais, até que, recentemente, o médico indicou que a correção seria fundamental. Aos poucos, eu fui investigando como é que eu ia fazer, quando eu ia fazer, marquei uma data e fiz agora há um mês”, relatou.