Mariana Gross brinca sobre Flamengo ao compartilhar caso da vida pessoal

Âncora do RJTV e uma das referências rubro-negras da Globo, a jornalista relatou sobre um procedimento que precisou fazer recentemente
Das maiores referências rubro-negras da Globo, a jornalista Mariana Gross usou as redes sociais para dividir uma experiência pessoal delicada e, ao mesmo tempo, tranquilizadora. Âncora do RJTV, a comunicadora passou por uma cirurgia no coração após o diagnóstico de prolapso da válvula mitral.

Em vídeo publicado recentemente, ela explicou que a condição a acompanha desde o nascimento. Também relatou que procedimento foi bem-sucedido e já está recuperada, inclusive brincou sobre o Flamengo.

Gross contou que sempre acompanhou o problema de perto, por meio de exames de rotina, e nunca teve maiores impactos. No entanto, avaliações médicas mais recentes apontaram a necessidade de intervenção cirúrgica como medida preventiva para preservar sua saúde.

“É uma condição comum, muita gente tem. Muita gente vive uma vida inteira com isso”, explicou a jornalista.

Decisão e temor pela cirurgia

A apresentadora detalhou que a decisão pela cirurgia ocorreu de forma gradual e planejada, após orientação médica. De acordo com com Gross, o acompanhamento anual permitiu que todo o processo fosse conduzido com cautela.

“Ao longo dos anos, eu sempre acompanhei com exames anuais, até que, recentemente, o médico indicou que a correção seria fundamental. Aos poucos, eu fui investigando como é que eu ia fazer, quando eu ia fazer, marquei uma data e fiz agora há um mês”, relatou.

Mariana também falou abertamente sobre o receio que sentiu antes da cirurgia. Sentimento que, segundo ela, fez parte do processo. Mesmo com o medo, a jornalista destacou que tudo ocorreu dentro do esperado.

“Fui com medo? Fui com medo. Cirurgia no coração, você fica: ‘Meu Deus’. Mas não, a gente tem que ir com medo mesmo”, afirmou.

Após cerca de 20 dias de recuperação, a apresentadora já retornou às atividades profissionais e fez questão de dividir a notícia com o público, reforçando a relação de transparência que mantém com os telespectadores.

“Agora, estou aqui para contar isso para vocês. A gente tem essa relação de transparência, de verdade, e eu tinha que falar e celebrar. Está tudo certo, estou pronta”, disse.

Vídeo

Flamengo como causador

Em tom descontraído, Gross ainda brincou ao associar a recuperação aos momentos recentes de emoção vividos como torcedora. Segundo ela, o coração já foi colocado à prova nas últimas partidas do Flamengo.

“Meu coração foi testado já, porque eu vi algumas finais de futebol e ele bateu a mil por hora, super feliz. Então, tudo mais que certo. Estamos juntos para 2026”, completou, encerrando a mensagem com agradecimentos à equipe médica responsável pelo acompanhamento e pela cirurgia.

