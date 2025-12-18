Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Leila revela cobrança ao elenco após Palmeiras terminar ano sem títulos

Leila revela cobrança ao elenco após Palmeiras terminar ano sem títulos

Presidente afirma que responsabilidade pelas eliminações foi dos jogadores, cita jogos sem finalizações e garante manutenção em 2026
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Durante a reunião do Conselho Deliberativo do Palmeiras, realizada na noite da última terça-feira (16/12), a presidente Leila Pereira adotou um discurso duro ao avaliar a temporada de 2025, encerrada sem conquistas. Em meio a um encontro marcado por embates políticos, especialmente a discussão com o conselheiro José Corona Netto, a dirigente deixou claro que vê o próprio desempenho do elenco como fator determinante para o fracasso esportivo do ano.

Em áudio que circulou após a reunião, Leila reagiu às críticas sobre sua avaliação de que o Verdão “perdeu os títulos para ele mesmo”, reforçando que, na sua visão, faltou entrega e eficiência dentro de campo, sobretudo em jogos decisivos.

“Você tem que encarar a verdade. E todos sabemos que a responsabilidade foi nossa, não temos como ser campeões da Libertadores se meus jogadores não deram um chute a gol”, afirmou a presidente.

A dirigente foi ainda mais incisiva ao tratar da eliminação continental, destacando a ausência de agressividade ofensiva como algo inadmissível em uma equipe que briga por títulos.

“Como que eu posso querer ganhar a Libertadores se meus jogadores não deram um chute a gol? Vocês conhecem alguma forma de ganhar um jogo sem gol? Eu não conheço. Agora não posso falar isso para não chatear meus atletas? Não, tem que falar sim. A responsabilidade é deles, não é minha. Eu fiz o que eu pude”, prosseguiu.

Brasileiro também foi alvo de críticas de Leila Pereira

No Campeonato Brasileiro, Leila citou especificamente os dois últimos compromissos no Allianz Parque, contra Vitória e Fluminense, ambos terminados em empate sem gols. Resultados que, segundo ela, abriram caminho para o Flamengo confirmar o título nacional.

“Fiz o que pude, investi o que pude. Como pode, dentro da minha casa não conseguir vencer o Vitória. Não conseguimos vencer o Vitória pelo elenco? Lógico que não. Meu sub-20 tem que ganhar do Vitória. Não foi incapacidade nossa? Claro que foi”, disse.

A presidente também rebateu a ideia de que não haja cobrança interna no clube, garantindo que o elenco é pressionado no dia a dia, mas que isso não precisa ser transformado em espetáculo público.

“e vocês pensam que não há cobrança dentro do CT, existe e muita. Mas não vou ficar me descabelando para o torcedor achar que eu estou cobrando os atletas de uma forma irresponsável. Nós não perdemos a Libertadores por causa de elenco, por causa de arbitragem. Não darmos um chute no gol? Não é possível. Isso é muito claro para mim”,  acrescentou.

Palmeiras com poucas mudanças para 2027

Apesar do tom crítico, Leila Pereira indicou que o Palmeiras não deve passar por mudanças radicais para a próxima temporada. O clube, inclusive, já assegurou a permanência de Abel Ferreira, que renovou contrato até o fim de 2027.

“Sou uma mulher que não fujo da verdade, eu encaro. Ano que vem vamos lutar. Não sou mulher que nasceu para ser vice, para ser coadjuvante. Colocar o Palmeiras para disputar os títulos, esse é o meu trabalho, e na hora de decidir é com os nossos atletas”,  concluiu a presidente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar