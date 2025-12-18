Leila revela cobrança ao elenco após Palmeiras terminar ano sem títulos

Presidente afirma que responsabilidade pelas eliminações foi dos jogadores, cita jogos sem finalizações e garante manutenção em 2026 / Crédito: Jogada 10

Durante a reunião do Conselho Deliberativo do Palmeiras, realizada na noite da última terça-feira (16/12), a presidente Leila Pereira adotou um discurso duro ao avaliar a temporada de 2025, encerrada sem conquistas. Em meio a um encontro marcado por embates políticos, especialmente a discussão com o conselheiro José Corona Netto, a dirigente deixou claro que vê o próprio desempenho do elenco como fator determinante para o fracasso esportivo do ano. Em áudio que circulou após a reunião, Leila reagiu às críticas sobre sua avaliação de que o Verdão “perdeu os títulos para ele mesmo”, reforçando que, na sua visão, faltou entrega e eficiência dentro de campo, sobretudo em jogos decisivos.

“Você tem que encarar a verdade. E todos sabemos que a responsabilidade foi nossa, não temos como ser campeões da Libertadores se meus jogadores não deram um chute a gol”, afirmou a presidente. A dirigente foi ainda mais incisiva ao tratar da eliminação continental, destacando a ausência de agressividade ofensiva como algo inadmissível em uma equipe que briga por títulos. “Como que eu posso querer ganhar a Libertadores se meus jogadores não deram um chute a gol? Vocês conhecem alguma forma de ganhar um jogo sem gol? Eu não conheço. Agora não posso falar isso para não chatear meus atletas? Não, tem que falar sim. A responsabilidade é deles, não é minha. Eu fiz o que eu pude”, prosseguiu. Brasileiro também foi alvo de críticas de Leila Pereira No Campeonato Brasileiro, Leila citou especificamente os dois últimos compromissos no Allianz Parque, contra Vitória e Fluminense, ambos terminados em empate sem gols. Resultados que, segundo ela, abriram caminho para o Flamengo confirmar o título nacional.

“Fiz o que pude, investi o que pude. Como pode, dentro da minha casa não conseguir vencer o Vitória. Não conseguimos vencer o Vitória pelo elenco? Lógico que não. Meu sub-20 tem que ganhar do Vitória. Não foi incapacidade nossa? Claro que foi”, disse. A presidente também rebateu a ideia de que não haja cobrança interna no clube, garantindo que o elenco é pressionado no dia a dia, mas que isso não precisa ser transformado em espetáculo público. “e vocês pensam que não há cobrança dentro do CT, existe e muita. Mas não vou ficar me descabelando para o torcedor achar que eu estou cobrando os atletas de uma forma irresponsável. Nós não perdemos a Libertadores por causa de elenco, por causa de arbitragem. Não darmos um chute no gol? Não é possível. Isso é muito claro para mim”, acrescentou.