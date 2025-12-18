Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Juninho deve deixar o Flamengo na próxima temporada

Centroavante está na mira do futebol mexicano
Primeiro reforço do Flamengo na gestão do presidente Luiz Eduardo Baptista, Juninho pode estar de saída. Reserva e sem muito espaço, o atacante não saiu do banco de reservas na final da Copa Intercontinental contra o Paris Saint-Germain, da França, nesta última quarta-feira (18), em Doha, no Catar.

Juninho tem um acerto encaminhado com o Pumas, do México. De acordo com informações do “ge”, o centroavante deve assinar contrato de três temporadas com o clube mexicano. O acordo, aliás, prevê uma meta de renovação contratual por mais uma temporada, caso a mesma seja alcançada.

O Flamengo pretende recuperar o valor investido para contratar Juninho. No início do ano, o Rubro-Negro investiu 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) na contratação do centroavante. Os clubes estão em fase final de negociação para finalizar a transação, o que deve ocorrer nos próximos dias.

Contratado no início do ano para substituir Gabigol, Juninho não conseguiu se firmar no Flamengo. Afinal, o atacante perdeu espaço ao longo da temporada e, às vezes, sequer ficou no banco de reservas. Ao todo, ele disputou 32 partidas e marcou apenas quatro gols com a camisa rubro-negra.

