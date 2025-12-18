Juninho deve deixar o Flamengo na próxima temporada

Primeiro reforço do Flamengo na gestão do presidente Luiz Eduardo Baptista, Juninho pode estar de saída. Reserva e sem muito espaço, o atacante não saiu do banco de reservas na final da Copa Intercontinental contra o Paris Saint-Germain, da França, nesta última quarta-feira (18), em Doha, no Catar.

Juninho tem um acerto encaminhado com o Pumas, do México. De acordo com informações do “ge”, o centroavante deve assinar contrato de três temporadas com o clube mexicano. O acordo, aliás, prevê uma meta de renovação contratual por mais uma temporada, caso a mesma seja alcançada.