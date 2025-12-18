Internacional anuncia Paulo Pezzolano como novo técnico para 2026

Uruguaio assina contrato até dezembro do próximo ano e contará com Abel Braga como coordenador técnico / Crédito: Jogada 10

O Internacional deu um passo decisivo no planejamento da próxima temporada ao confirmar, na manhã desta quinta-feira (18), a contratação de Paulo Pezzolano como novo técnico da equipe. O uruguaio assinou contrato com o clube gaúcho até dezembro de 2026 e assume o comando após a diretoria reformular sua estratégia no mercado. Inicialmente, o nome de Pezzolano ganhou força internamente depois de Tite recusar a proposta do Inter e acertar com o Cruzeiro. Diante desse cenário, a direção colorada acelerou as negociações. Para isso, dirigentes viajaram a Montevidéu, na última quarta-feira (17), e avançaram de forma decisiva no acordo.

Além disso, um fator considerado essencial para o sucesso do novo trabalho é a presença de Abel Braga, que assume o cargo de coordenador técnico. A parceria foi vista como estratégica pela diretoria para dar sustentação ao projeto esportivo. Experiência e perfil alinhado à realidade financeira Pezzolano iniciou a carreira como treinador após encerrar a trajetória como jogador profissional. Primeiramente, comandou Montevidéu City Torque e Liverpool, ambos do Uruguai. Em seguida, ele ganhou projeção no futebol brasileiro ao comandar o Cruzeiro entre 2022 e 2023, período em que Ronaldo Fenômeno administrava o clube. Posteriormente, o técnico também passou por Pachuca, no México, e pelo Real Valladolid, da Espanha. Com exceção da experiência no futebol mexicano, Pezzolano trabalhou majoritariamente em clubes com orçamentos reduzidos, característica que pesou positivamente na avaliação do Internacional.