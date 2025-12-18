Ídolo do Internacional cita “inveja” de rivais com ano do Flamengo: “Anos-luz atrás deles”

Rubro-Negro empatou com o PSG no tempo regulamentar e prorrogação, mas perdeu quatro pênaltis e ficou com o vice do Intercontinental Fifa

As reações à derrota do Flamengo para o PSG na Copa Intercontinental trouxeram um tom de reflexão para Rafael Sobis, que baseou sua análise no atual cenário do futebol nacional. Ex-Inter e Cruzeiro, o ídolo colorado usou as redes sociais para rebater as provocações direcionadas aos cariocas após o revés por 2 a 1 nos pênaltis.

Na avaliação de Sobis, as provocações têm origem na dificuldade dos rivais em reconhecer o nível alcançado pelo Rubro-Negro, como consequência de posturas passadas. Para ele, o clube colhe hoje resultados de um trabalho construído ao longo dos anos e se distancia dos concorrentes brasileiros.

“Você que está rindo do Flamengo, é inveja, né? Eu sei, pois eu também estou. Imagina ter que admitir que o time do Flamengo é muito bom? Que tudo que está colhendo ele plantou e merece? Admitir que nosso time está anos-luz atrás deles?”, afirmou o ex-jogador.

Disparidade e competitividade

Sobis ainda destacou a atuação rubro-negra diante do PSG como uma das evidências do grau de competitividade do time de Filipe Luís. “Mostrou o quanto vai ficar difícil competir com eles. O Flamengo ficou muito próximo de cravar a bandeira como campeão do mundo. Isso contra um dos times que mais encanta no mundo”, prosseguiu.