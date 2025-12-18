Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Herói do PSG tinha “cola” sobre batedores do Flamengo

Conversa com preparador de goleiros foi importante para a decisão de pênaltis
Decisivo contra o Flamengo na final da Copa Intercontinental, Motya Safonov tinha uma “cola” sobre os batedores de pênalti. Afinal, o russo defendeu quatro cobranças do time rubro-negro para levar o PSG ao título, nesta quarta-feira (17), em Doha, no Catar. Contudo, a ajuda na conversa com o preparador de goleiros Borja Alvarez Buedo ajudou.

Flamengo e PSG empataram por 1 a 1 no tempo regulamentar. Na prorrogação, a igualdade persistiu. Dessa forma, a decisão caminhou para os pênaltis. Safonov, escolhido para ser titular no lugar de Chevalier, teve uma longa conversa com o preparador de goleiros, que entregou uma tolha com dicas sobre os cantos dos batedores do time carioca.

Assim, o goleiro aproveitou a “cola” antes de cada cobrança do Flamengo. Cada vez que o PSG ia cobrar uma penalidade, o russo aproveitou para dar uma espiadinha nas dicas do preparador físico. E deu certo. Afinal, ele defendeu as cobranças de Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo, e levou o time francês ao inédito título mundial.

Apesar do vice, o Flamengo encerrou a temporada com saldo positivo. Afinal, foram quatro títulos conquistados: Supercopa do Brasil, Carioca, Brasileirão e Libertadores. O Rubro-Negro, agora, entra de férias e se reapresenta no início de janeiro para a pré-temporada. A estreia no Carioca será contra o Bangu, dia 14.

