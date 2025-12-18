Herói do PSG tinha “cola” sobre batedores do Flamengo

Decisivo contra o Flamengo na final da Copa Intercontinental, Motya Safonov tinha uma “cola” sobre os batedores de pênalti. Afinal, o russo defendeu quatro cobranças do time rubro-negro para levar o PSG ao título, nesta quarta-feira (17), em Doha, no Catar. Contudo, a ajuda na conversa com o preparador de goleiros Borja Alvarez Buedo ajudou.

Flamengo e PSG empataram por 1 a 1 no tempo regulamentar. Na prorrogação, a igualdade persistiu. Dessa forma, a decisão caminhou para os pênaltis. Safonov, escolhido para ser titular no lugar de Chevalier, teve uma longa conversa com o preparador de goleiros, que entregou uma tolha com dicas sobre os cantos dos batedores do time carioca.