Grêmio avança em negociação e fica perto de acertar venda de Cristian Olivera ao Bahia

Inicialmente, o uruguaio demonstrou resistência à negociação, pois priorizava um retorno ao futebol do Uruguai. No entanto, após a desistência do Nacional, comunicada na terça-feira (16), o cenário mudou. Em seguida, o Bahia intensificou as conversas com o jogador e conseguiu convencê-lo a aceitar a proposta, formalizada na quarta (17).

O Grêmio avançou nas negociações com o Bahia e está perto de definir o futuro do atacante Cristian Olivera. As partes evoluíram nas tratativas nos últimos dias e agora ajustam apenas detalhes finais para fechar o acordo.

O Esquadrão de Aço apresentou uma oferta próxima de 3,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 20 milhões), valor inferior aos 4,5 milhões de dólares pagos pelo Grêmio ao Los Angeles FC, dos Estados Unidos, em fevereiro deste ano. Mesmo assim, a diretoria tricolor sinalizou positivamente para a negociação, considerando o contexto esportivo e financeiro.

Antes disso, o Nacional tentou viabilizar um empréstimo de um ano. Mas a proposta, que previa o pagamento de cerca de 150 mil euros (cerca de R$ 970 mil), não agradou ao Grêmio. Por esse motivo, o clube gaúcho descartou a operação e manteve o jogador no mercado.

Sem corresponder às expectativas

Contratado como um dos principais reforços da temporada, Cristian Olivera não correspondeu às expectativas no Grêmio. O atacante sofreu com problemas físicos, acumulou ausências por lesão e se envolveu em episódios de desgaste interno. Além disso, declarou publicamente sua insatisfação com a perda de espaço no elenco ainda durante a passagem do técnico Mano Menezes, o que reforçou o desejo de saída.

Diante desse cenário, o Grêmio se mobiliza para minimizar o impacto do alto investimento feito no início do ano e considera a negociação com o Bahia uma solução viável para encerrar um capítulo turbulento.