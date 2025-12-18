Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Georgina dá inédito depoimento sobre pedido de casamento de Cristiano Ronaldo

Georgina dá inédito depoimento sobre pedido de casamento de Cristiano Ronaldo

Modelo revela planejamento para a cerimônia e o simbólico pedido do astro português, que se sobressaiu pelo valor milionário do anel
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A modelo Georgina Rodríguez novamente se notabilizou na mídia e na internet, dessa vez pelo fato de dar um depoimento inédito sobre seu noivado com Cristiano Ronaldo. Há pouco tempo, a empresária deu uma entrevista à Elle e fez esclarecimentos sobre o pedido de casamento. Também falou sobre o processo de construção familiar ao lado do craque português há quase dez anos.

Inclusive, a influenciadora se aprofundou sobre o imponente anel que oficializou o noivado e fez o episódio repercutir também pelo seu caráter luxuoso. O custo do item, que se aproxima dos R$ 22 milhões, também esteve na pauta. Desta forma, em tom de brincadeira, abordou sobre a joia.

“É lindo. Depois de dez anos juntos, era o mínimo que ele poderia fazer”, indicou em clima de descontração.

Não há confirmação dos detalhes oficiais que envolvem o anel, porém especialistas frisam que o diamante que compõe o item supera os 20 quilates. Por sinal, pode até alcançar os 30 quilates, a depender do corte. De acordo com análises do mercado internacional de alto joalheria, a origem da pedra preciosa é preponderante. Isso porque se for natural, a quantia da joia intercalaria entre 2,5 milhões e 3,5 milhões de euros.

A respeito do momento em que Cristiano Ronaldo fez o pedido de casamento, a modelo confessou que não teve reação ao perceber o tamanho do diamante.

“Fiquei tão chocada que deixei a caixa no quarto. Só no dia seguinte, com a luz do sol, consegui olhar direito”, esclareceu.

Relação de quase dez anos com Cristiano Ronaldo

Georgina anunciou que mudou o seu status de relacionamento para noiva no dia 11 de agosto deste ano. Ela e Cristiano Ronaldo estão juntos desde 2016 e neste período formaram uma extensa família. Afinal, eles são pais de Alana, de sete anos, e Bella, que tem dois. No entanto, a trajetória do casal não é feita somente de momentos de alegria.

Até porque Georgina perdeu Ángel, irmão gêmeo de Bella, durante o parto. A influenciadora também é responsável por ajudar na criação de outros filhos do atacante. No caso, o primogênito Cristiano Ronaldo Jr., de 15 anos, além dos gêmeos Eva e Mateo, de oito, que nasceram através de barriga de aluguel.

Em seguida, ao receber o questionamento sobre a chance de ampliar a família, a influenciadora não admitiu a possibilidade, porém também não a descartou.

“Sou jovem. Deus decide”, destacou Georgina.

Com relação ao casamento, ela ressaltou que não vislumbra com uma impactante cerimônia.

“Quero algo pequeno, íntimo, só para nós”, admitiu a modelo.

Sobre a conexão que ela tem com Cristiano Ronaldo, a influenciadora reforçou que sempre se notabilizou pela intensidade entre eles.

“Foi algo muito além do físico. Não sabia onde aquilo iria dar, mas senti algo diferente desde o início. Era como se nossas almas se reconhecessem antes mesmo de qualquer palavra”, concluiu.

Ela relata que divide suas atenções entre a vida pessoal e o desafio em estruturar seu próprio caminho profissional. Protagonista do reality show “I am Georgina”, da Netflix, também passou a se arriscar na função de empresária. Isso porque recentemente fundou a Bellhatria, uma agência imobiliária de luxo. Com isso, revela que a rotina é cansativa, porém prazerosa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar