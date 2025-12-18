Flamengo sai com vice Mundial, mas com caminho pavimentado para o futuro

Derrota para o PSG não apaga ano espetacular do Rubro-Negro, que ergueu seis troféus ao longo de 2025; técnico, elenco e receita mostram força / Crédito: Jogada 10

A torcida do Flamengo lamentou o vice-campeonato mundial para o PSG (FRA), na última quarta-feira (17/12), em derrota nos pênaltis contra um dos melhores times do mundo. No entanto, o revés não apagou o espetacular ano do Rubro-Negro, conquistando quase tudo o que disputou. Afinal, a equipe – a mais rica do Brasil – tem elenco e treinador de elite, o que garante que o Fla seguirá lutando “nas cabeças”, como se diz na gíria do futebol. Não à toa, o técnico Filipe Luís elogiou e muito a temporada do Flamengo. Para ele, houve uma fatalidade na disputa de pênaltis, com o goleiro adversário pegando quatro cobranças, algo raro. Assim, faltou pouco para coroar 2025 de maneira perfeita.

LEIA MAIS: Filipe Luís exalta time do PSG: “De admirar” “Foi uma temporada realmente incrível, como você falou, uma temporada mágica, histórica. Jogadores entraram para a história do Flamengo eternamente. Teriam entrado mais ainda se as cobranças tivessem caído para o nosso lado, na qual a linha é muito fina, mas esses jogadores são históricos”, afirmou o treinador em coletiva após a derrota, no estádio Ahmad Bin Ali. Plantel forte e caixa cheio no Flamengo Graças a um potente plantel, que se reinventou ao longo do ano, o Flamengo chegou aos seis troféus no ano. Primeiro, a conquista da Supercopa do Brasil sobre o rival Botafogo. Depois, outro rival sofreu nas mãos do Fla: o Fluminense, vice-campeão do Carioca. Já no Brasileirão e na Libertadores, o Palmeiras ficou para trás, com o Mais Querido ficando com os dois títulos mais importantes do futebol sul-americano. Na empreitada rumo ao título Mundial, o Flamengo ainda conquistou o Derby das Américas e a Copa Challenger, recheando ainda mais sua galeria de troféus. A derrota para o PSG na grande decisão, porém, não apaga o grande ano rubro-negro. Muito menos o futuro.