Flamengo define reapresentação do elenco para 2026

Rubro-Negro tende a voltar às atividades até a segunda semana de janeiro em calendário recheado pela Copa do Mundo
O Flamengo encerrou definitivamente a temporada de 2025 na última quarta-feira (17), quando perdeu para o PSG nos pênaltis na final da Copa Intercontinental, em Doha, no Catar. Assim, os jogadores, comissão técnica e diretoria entram em férias, porém será por pouco tempo. De acordo com a informação do “O Globo”, a representação do elenco será no dia 7 ou 8 de janeiro, ou seja menos de um mês de descanso. No entanto, deve ter acerto em meio à Copa do Mundo, ao menos para aqueles que não estiverem com suas seleções.

Com o pouco tempo de descanso, o Flamengo vai iniciar o Carioca novamente com a equipe sub-20. Inclusive, os garotos iniciaram nesta quinta (18) a preparação para o Estadual. A decisão, assim, faz com que os Garotos do Ninho não disputem a Copinha. O Campeonato Carioca começa no dia 14 de janeiro, enquanto a competição de base será entre 2 e 25 de janeiro.

O grupo principal entrará em ação para as maiores competições da temporada. O Fla entrará em campo pela Supercopa do Brasil. Com temporada recheada, o clube também estará na Libertadores, da Recopa Sul-Americana e Copa do Brasil, além claro do Brasileirão. A decisão nacional deve ocorrer na semana do dia 24 de janeiro, com adversário ainda indefinido (será Corinthians ou Vasco). Já o confronto contra o Lanús, da Argentina, no mês seguinte.

Definições

Antes da reapresentação, o Flamengo também precisa definir as renovações do técnico Filipe Luís e José Boto. O treinador e o diretor vão passar as férias na Europa. Entretanto, existe a expectativa de que as questões sejam resolvidas antes da virada do ano. É possível que o dirigente aproveite a viagem para se reunir com o agente do treinador, Jorge Mendes. Mas isso deve acontecer a partir de segunda-feira, já que os próximos três dias serão de folga.

Filipe Luís conquistou cinco títulos desde que assumiu o Flamengo, em outubro de 2024: Copa do Brasil, Supercopa, Carioca, Libertadores e Brasileirão. O técnico ainda passou por duas fases da Copa Intercontinental contra Cruz Azul (México) e Pyramids (Egito), antes de chegar à final, em jogo histórico contra o PSG.

