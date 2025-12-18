Flamengo define reapresentação do elenco para 2026

Rubro-Negro tende a voltar às atividades até a segunda semana de janeiro em calendário recheado pela Copa do Mundo / Crédito: Jogada 10

O Flamengo encerrou definitivamente a temporada de 2025 na última quarta-feira (17), quando perdeu para o PSG nos pênaltis na final da Copa Intercontinental, em Doha, no Catar. Assim, os jogadores, comissão técnica e diretoria entram em férias, porém será por pouco tempo. De acordo com a informação do “O Globo”, a representação do elenco será no dia 7 ou 8 de janeiro, ou seja menos de um mês de descanso. No entanto, deve ter acerto em meio à Copa do Mundo, ao menos para aqueles que não estiverem com suas seleções. Com o pouco tempo de descanso, o Flamengo vai iniciar o Carioca novamente com a equipe sub-20. Inclusive, os garotos iniciaram nesta quinta (18) a preparação para o Estadual. A decisão, assim, faz com que os Garotos do Ninho não disputem a Copinha. O Campeonato Carioca começa no dia 14 de janeiro, enquanto a competição de base será entre 2 e 25 de janeiro.