Flamengo confirma time sub-20 para rodadas iniciais do Carioca

Rubro-Negro divulga que Garotos do Ninho iniciam nesta quinta-feira (18) a preparação para o Estadual de 2026

A reapresentação do elenco acontece no CT George Helal, com treinamento em dois períodos logo no primeiro dia de trabalho. O diretor das categorias de base do clube, Alfredo Almeida, se junta ao grupo na sexta-feira (19).

Enquanto o elenco profissional, que disputou a Copa Intercontinental, entra em período de férias nesta quinta-feira (18), o time Sub-20 do Flamengo iniciou a preparação visando a disputa do Campeonato Carioca de 2026. Assim como em anos anteriores, a equipe de garotos será responsável por disputar as primeiras rodadas do Campeonato Carioca.

“Essa experiência é extremamente importante para o desenvolvimento dos nossos jogadores. Disputar as primeiras rodadas de uma competição profissional como o Carioca permite que eles enfrentem novos desafios, ganhem maturidade e entendam melhor as exigências do alto nível. Nosso objetivo é fazer um bom trabalho, competir com responsabilidade e seguir formando atletas preparados para o futuro do Flamengo”, afirmou Alfredo.

Boa parte dos jogadores estiveram presentes em campo na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, quando o Flamengo enfrentou o Mirassol, na casa do adversário.

Sem Copinha…

Com esta decisão, a equipe sub-20 do Flamengo não vai disputar a Copinha. O Campeonato Carioca começa no dia 14 de janeiro, enquanto a competição de base será entre 2 e 25 de janeiro. A diferença para as edições anteriores é que a diretoria acabou com o sub-20 B, que jogava o torneio.

Tetracampeão da Copinha, o Flamengo é o segundo carioca com mais títulos (atrás do Fluminense, com cinco). O Rubro-Negro conquistou os títulos em 1990, 2011, 2016 e 2018.