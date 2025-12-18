Ex-Corinthians e Flamengo vai defender a Polônia na Kings League Nations

Roger Guerreiro é naturalizado polônes e vai defender a seleção no Mundial da modalidade, que começa no dia 3 de janeiro / Crédito: Jogada 10

A Kings League segue ampliando seu alcance e atraindo nomes conhecidos do futebol brasileiro. O mais novo personagem a integrar o universo da competição criada por Gerard Piqué é Roger Guerreiro. O ex-meia, com passagens marcantes por Flamengo e Corinthians, foi confirmado como reforço da Seleção da Polônia para a disputa da Kings World Cup Nations. Aliás, a convocação tem ligação direta com a trajetória internacional do jogador. Naturalizado polonês, Roger construiu uma história relevante com a seleção europeia e esteve presente na Eurocopa de 2008. Na ocasião, entrou para a história ao marcar o primeiro gol da Polônia em uma edição do torneio continental, feito que ainda hoje vem sendo lembrado no país.