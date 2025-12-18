Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Davide Ancelotti surge como opção para substituir Xavi Alonso no Real, diz jornalista

Desempenho do time merengue abaixo do esperado no início da temporada coloca ex-Botafogo no caminho do Santiago Bernabéu
O Real Madrid segue sem convencer nesta temporada e, por isso, Xabi Alonso está sob pressão. Embora o time tenha conquistado duas vitórias consecutivas, contra Alavés e Talavera, o desempenho coletivo não evoluiu como esperado. Assim, a diretoria passa a avaliar cenários e, consequentemente, nomes para uma eventual troca no comando técnico.

Nesse contexto, Davide Ancelotti ganha força nos bastidores. O italiano pediu demissão do Botafogo após sua primeira experiência como treinador principal. O jornalista Siro López afirmou no programa El Partidazo,  da Rádio Cope, que a saída de Davide do Botafogo pode respingar no Real Madrid. Segundo ele, o treinador espanhol ainda não conseguiu implementar seu estilo de jogo no elenco merengue. “Soube que Davide Ancelotti pediu demissão hoje. E o aviso foi claro: cuidado com isso”, disse.

Ao mesmo tempo, surgem críticas internas à preparação física da equipe. De acordo com Siro López, a cúpula do clube questiona a decisão de Xabi Alonso de afastar Antonio Pintus, profissional ligado à comissão técnica de Carlo e Davide Ancelotti. Como resultado, o Real enfrenta uma sequência de lesões e rendimento físico abaixo do esperado.

Por fim, embora trate o cenário como especulativo, Siro López não descarta uma mudança drástica. Para ele, a diretoria pode considerar a demissão de Xabi Alonso e a contratação de Davide Ancelotti como uma solução imediata para estancar a crise de desempenho. “Basta uma sugestão surgir para que o clube a transforme em decisão”, concluiu.

