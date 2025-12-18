Davide Ancelotti surge como opção para substituir Xavi Alonso no Real, diz jornalista

O Real Madrid segue sem convencer nesta temporada e, por isso, Xabi Alonso está sob pressão. Embora o time tenha conquistado duas vitórias consecutivas, contra Alavés e Talavera, o desempenho coletivo não evoluiu como esperado. Assim, a diretoria passa a avaliar cenários e, consequentemente, nomes para uma eventual troca no comando técnico.

Nesse contexto, Davide Ancelotti ganha força nos bastidores. O italiano pediu demissão do Botafogo após sua primeira experiência como treinador principal. O jornalista Siro López afirmou no programa El Partidazo, da Rádio Cope, que a saída de Davide do Botafogo pode respingar no Real Madrid. Segundo ele, o treinador espanhol ainda não conseguiu implementar seu estilo de jogo no elenco merengue. “Soube que Davide Ancelotti pediu demissão hoje. E o aviso foi claro: cuidado com isso”, disse.