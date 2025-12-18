Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruzeiro se despede de Bolasie e agradece aos “memoráveis vídeos”

Atacante congolês chegou em dezembro do ano passado, mas pouco foi utilizado pelo técnico Leonardo Jardim
O Cruzeiro despediu-se nesta quinta-feira (18) do atacante Yannick Bolasie. O contrato do jogador se encerra no fim de 2025 e não será renovado para a próxima temporada.

O clube postou uma mensagem nas redes sociais agradecendo a passagem do congolês pela Toca da Raposa. Assim, o Cruzeiro relembrou os “memoráveis vídeos” protagonizados pelo atleta ao longo da temporada. Aliás, Bolasie ganhou mais notoriedade pela descontração ao comemorar os gols celestes.

“Muito obrigado, Bolasie! O Cruzeiro agradece por toda a dedicação, profissionalismo e pela alegria no dia a dia e nos memoráveis vídeos. Sucesso na sequência da sua carreira!”, postou a Raposa.

Bolasie chegou ao Cruzeiro em dezembro do ano passado. Contudo, o técnico Leonardo Jardim pouco acionou o congolês, que ficou na reserva a maior parte do tempo. Dessa maneira, o atacante disputou 33 partidas, com quatro gols e três assistências na temporada.

O último jogo pelo Cruzeiro ocorreu no dia 7 de dezembro, na derrota por 3 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante entrou no segundo tempo e atuou por somente 11 minutos.

