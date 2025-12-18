Coritiba consulta Corinthians e avalia possível investida por Charles

Coxa faz sondagem pelo volante de 29 anos, mas negociação está em estágio inicial e depende do fim da Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

O Coritiba se movimenta nos bastidores do mercado da bola em busca de reforços para a próxima temporada e colocou o volante Charles, do Corinthians, no radar. O clube paranaense realizou uma consulta inicial para levantar informações sobre a situação do jogador, sinalizando interesse em uma eventual negociação. Até o momento, o contato não passou de uma sondagem. O Coxa buscou dados relacionados ao salário e à disponibilidade do atleta, mas não formalizou nenhuma proposta. A diretoria trata o caso com cautela e vê a movimentação como parte do mapeamento constante de oportunidades no mercado.