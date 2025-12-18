Corinthians tem maior renda da história da arena em final da Copa do Brasil

Bilheteria supera os R$ 5 milhões pela quarta vez desde a inauguração da arena / Crédito: Jogada 10

O Corinthians registrou a maior renda da história da Neo Química Arena no jogo de ida da final da Copa do Brasil, diante do Vasco, nesta quarta-feira (17). Com 46.616 torcedores pagantes, a arrecadação total chegou a R$ 5.469.214,00. O montante superou o recorde anterior do estádio, registrado em 2022. Na ocasião, o Corinthians enfrentou o Flamengo pelas quartas de final da Copa Libertadores. A renda do confronto foi de R$ 5.386.291,50, com público de 45.159 pessoas. Esta foi a quarta vez que o clube ultrapassou a marca de R$ 5 milhões em bilheteria desde a abertura da arena, há 11 anos.