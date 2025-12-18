Corinthians escapa de suspensões e terá elenco completo para decisão no Maracanã

Mesmo com desempenho abaixo na ida contra o Vasco, Timão evita cartões em jogadores pendurados e chega inteiro ao duelo final da Copa do Brasil

Antes da bola rolar, o alerta era grande no lado alvinegro. Afinal, oito jogadores entraram em campo pendurados e precisavam de cuidado redobrado para não ficarem fora da partida final. A lista incluía Matheuzinho, Rodrigo Garro, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Maycon, Breno Bidon, André Ramalho e Fabrizio Angileri.

O Corinthians deixou a Neo Química Arena frustrado , mas com um alívio para o jogo de volta da final da Copa do Brasil contra o Vasco. Afinal, apesar da atuação aquém do esperado, o Timão viu nenhum dos atletas que estavam ameaçados de suspensão receber cartão amarelo. Assim, a equipe poderá contar com força máxima no confronto decisivo, marcado para domingo (21), no Maracanã.

Ao longo da partida, o árbitro Rafael Klein deu apenas dois cartões amarelos para atletas do Corinthians. Raniele e Vitinho foram advertidos, mas ambos não faziam parte do grupo de jogadores em risco, o que manteve o cenário favorável para o clube paulista.

Do lado vascaíno, a situação foi semelhante. Lucas Piton e Pablo Vegetti também estavam pendurados e corriam o risco de desfalcar o time no jogo de volta. Piton, porém, não chegou a ser relacionado por conta de uma lesão, enquanto Vegetti passou ileso durante os 90 minutos.

Na súmula, apenas dois defensores do Vasco apareceram entre os advertidos. Neste caso, Robert Renan, titular, e Lucas Oliveira, que recebeu o cartão já vindo do banco de reservas.

Com as equipes praticamente sem baixas disciplinares, Corinthians e Vasco voltam a se enfrentar neste domingo, às 18h, no Maracanã, no duelo que definirá o campeão da Copa do Brasil.