Como será o primeiro Natal e Réveillon do casal Vini Jr e Virginia

Pela primeira vez, filhos da apresentadora com o cantor terão que se dividir entre novas casas dos pais para celebrar festividades de fim de ano / Crédito: Jogada 10

No primeiro ano depois de concretizarem a separação, Virginia e Zé Felipe já iniciam os preparativos para as festividades de fim de ano. Com isso, eles organizam um planejamento que envolve um revezamento da guarda dos filhos. Diferentemente do que se noticiou, a apresentadora e Vini Jr não passarão o Natal na Espanha. Ela e o atacante estarão no Brasil para comemorar a data especial com seus respectivos familiares. A influenciadora está atualmente em Madri, mas ficará poucos dias na Europa. Isso porque a ideia é ficar até o próximo sábado (20) na capital espanhola. Inicialmente, a pretensão de Virginia é ir para o Rio de Janeiro e, na sequência, partir para Goiânia.

Nesta oportunidade, com a vinda de Vini Jr para o Brasil, há chances de o casal ir primeiro para São Paulo. Afinal, Rodrygo Goes, companheiro de Real Madrid, deve antecipar a celebração do seu aniversário. Programação que Virginia e Zé Felipe planejaram Os três filhos do relacionamento da apresentadora com Zé Felipe – Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo – passarão a véspera do Natal com o pai. A cantora Ana Castela, que atualmente ocupa o posto de namorada do também artista, estará junto da família na oportunidade. Eles escolheram uma de suas fazendas para celebrar a comemoração de fim de ano. Para estar presente, Ana Castela teve que desmarcar os compromissos antes planejados. O Réveillon terá contextos inéditos para os casais que se formaram em 2025. Os três filhos passarão essa outra data simbólica com Virginia e viajarão com a mãe para Madri.